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1-أبريل-2024
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العدد 1121 / الثلاثاء 2-4-2024 / 20 صفحة
العدد 17641 الاثنين 1-4-2024
المقداد من مقرّ السفارة الإيرانية بدمشق: الاحتلال الإسرائيلي لن يستطيع التأثير على العلاقات التي تربط بين إيران وسورية
الدورتان الصينيتان… فرص جديدة لتنمية العلاقات الصينية السورية
شهداء وجرحى إثر عدوان إسرائيلي استهدف مبنى القنصلية الإيرانية بدمشق
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العدد 17641 الاثنين 1-4-2024
1-أبريل-2024
بشار المحمد
العدد 17641 الاثنين 1-4-2024
المقداد من مقرّ السفارة الإيرانية بدمشق: الاحتلال الإسرائيلي لن يستطيع التأثير على العلاقات التي تربط بين إيران وسورية
العدد 1121 / الثلاثاء 2-4-2024 / 20 صفحة
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