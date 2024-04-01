العدو الإسرائيلي يجدّد اعتداءاته على الجنوب اللبناني

بيروت-سانا

واصل العدو الإسرائيلي اعتداءاته على المناطق الحدودية من الجنوب اللبناني، حيث شنّ طيرانه الحربي صباح اليوم غارات بالصواريخ استهدفت أطراف بلدة راشيا الفخار في القطاع الشرقي من الجنوب.

وقصفت مدفعية العدو الإسرائيلي الأطراف الجنوبية لمدينة الخيام والمنطقة الواقعة بين راشيا الفخار والفرديس في قضاء حاصبيا.

وحلّق الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي بكثافة طيلة الليلة الماضية وحتى صباح اليوم فوق قرى قضاءي صور وبنت جبيل في القطاعين الغربي والأوسط، وأطلق القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق، كما أطلق نيران أسلحته الرشاشة الثقيلة باتجاه أطراف بلدات مروحين والضهيرة وعيتا الشعب.