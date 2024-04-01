المعارضة التركية تتجه للفوز في الانتخابات البلدية بحسب النتائج الأولية

أنقرة-سانا

أظهرت النتائج الأولية للانتخابات البلدية التركية توجه المعارضة بقيادة حزب الشعب الجمهوري للفوز في مختلف أنحاء البلاد، بما فيها الأناضول على حساب حزب العدالة والتنمية بقيادة رجب طيب أردوغان.

وأعرب رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض أوزغور أوزيل عن سعادته بالنتائج التي حققها الحزب بحسب البيانات الأولية، معتبراً أنه سيقود سياسة جديدة في البلاد تعيد القانون المفقود.

وأكد أوزيل أن الناخبين اختاروا تغيير وجه تركيا بعد 22 عاماً من هيمنة حزب العدالة والتنمية.

بدوره اعترف أردوغان بالهزيمة وتعهد بتقييم نتائج الانتخابات وإجراء محاسبة داخلية وإصلاح الأخطاء المرتكبة استعداداً للانتخابات المقبلة.

وأعلن رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو المنتمي إلى حزب الشعب الجمهوري احتفاظه بمنصبه، حيث تجمع أنصاره قرب مقرّ البلدية للاحتفال.

وفي أنقرة أعلن رئيس البلدية المنتمي أيضاً إلى حزب الشعب الجمهوري منصور يافاش، احتفاظه بمنصبه، وقال أمام حشد من أنصاره: أولئك الذين تم تجاهلهم أرسلوا رسالة واضحة إلى من يديرون هذا البلد.

وإلى جانب إزمير ثالث مدينة في البلاد ومعقل حزب الشعب الجمهوري وأنطاليا جنوب البلاد، حيث بدأ أنصار المعارضة يحتفلون بالنصر في الشوارع فإن حزب الشعب الجمهوري في طريقه لتحقيق فوز كبير في الأناضول.

ويتصدّر الحزب نتائج الفرز الجزئية في عواصم إقليمية يحتفظ بها حزب العدالة والتنمية منذ فترة طويلة.