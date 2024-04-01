المقاومة العراقية تجدّد استهداف مواقع العدو في فلسطين المحتلة

بغداد-سانا

أعلنت المقاومة العراقية أنها استهدفت بالأسلحة المناسبة اليوم موقعاً حيوياً للعدو الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت المقاومة العراقية في بيان: استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال ونُصرةً لأهلنا في غزّة وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ استهدفنا صباح اليوم هدفاً حيوياً في أراضينا المحتلة بالأسلحة المناسب.

وأكد البيان أن المقاومة مستمرة في دكّ معاقل الأعداء.