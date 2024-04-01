دواجن صيدنايا تخطط لإنتاح ٣٠ مليون بيضة خلال هذا العام

دمشق- ميس خليل

تعدّ منشأة دواجن صيدنايا إحدى منشآت المؤسسة العامة للدواجن والتي لها دور كبير في تأمين منتجات الدواجن وتحقيق الأمن الغذائي واستقرار أسعار المنتجات الحيوانية.

مدير منشـأة دواجن صيدنايا الدكتور مازن ديب أوضح لـ”البعث” أن الخطة الإنتاجية لعام ٢٠٢٤ تتضمن نحو٣٠ مليون بيضة وتربية ١٥٠ ألف فروج و١٥٠ ألف فرخة بياض وإنتاج مليون صوص فروج.

وذكر ديب أن أهم الأقسام الإنتاجية في المنشأة قسم البياض، حيث يوجد حالياً ثلاثة قطعان منتجة عددها ما يقارب ١١٥ ألف فرخة منتجة، ويبلغ إنتاجها الشهري نحو مليونين وثلاثمائة ألف بيضة، وقسم أمات الفروج قطيع حالي يبلغ عدده نحو ٨٠٠٠ طير، وسيتمّ تنزيل قطيع جديد خلال شهر أيار القادم يبلغ عدده نحو ١٢ ألفاً، وبالنسبة لقسم الفروج خطة العام ٢٠٢٤ تبلغ ١٥٠ ألفاً، أما بالنسبة لصوص الفروج فكان العدد المنتج نحو مليون صوص والمخطّط خلال عام ٢٠٢٤ نحو مليون صوص يتمّ من خلالها تأمين حاجة منشآت المؤسسة العامة للدواجن ومنشآت القطاع العام المختلفة كما يتمّ بيع الكميات الباقية للقطاع الخاص.

وأشار مدير المنشأة إلى أنه يتمّ بيع البيض المنتج في المنشأة إلى جهات القطاع العام المختلفة، ومن خلال صالات المنشأة في البرامكة وجرمانا والزبلطاني وصيدنايا، وتمّ حالياً تجهيز صالة جديدة في ضاحية الأسد كما يتمّ بيع فائض الإنتاج للقطاع الخاص.

وبيّن ديب أن أهم الصعوبات التي تواجه العملية الإنتاجية في المنشأة تتضمن نقص الكوادر الفنية وعمال الإنتاج والغلاء العالمي لأسعار الأعلاف وانخفاض القوة الشرائية وغلاء أسعار الأدوية واللقاحات وصعوبة تأمين المحروقات، بالإضافة إلى تفاوت درجات الحرارة في مناطق التربية والتغير المناخي، منوهاً بأنه خلال الشهرين القادمين سيتمّ تزويد المنشأة بخط كهرباء معفى من التقنين ما يساهم في استمرار تزويد الحظائر بالطاقة الكهربائية، كما أنه سيتمّ خلال عام ٢٠٢٤ إعادة تأهيل خط إنتاج بياض آلي، بالإضافة إلى إعادة تأهيل وصيانة وحدة الخلط والجاروشة في المنشأة وتزويدها بتجهيزات وحدة كبس علف بيليت جديدة وفقاً لأحدث المواصفات العالمية.