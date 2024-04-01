1-أبريل-2024
Latest:
البعث أونلاينالصفحة الاولىسلايد الجريدةصحيفة البعث

شهداء وجرحى إثر عدوان إسرائيلي استهدف مبنى القنصلية الإيرانية بدمشق

بشار المحمد

دمشق-سانا   

استشهد وأُصيب عدد من الأشخاص جراء عدوان إسرائيلي بالصواريخ استهدف مبنى القنصلية الإيرانية بدمشق.

وقال مصدر عسكري في تصريح له: حوالي الساعة 00 : 17 مساء اليوم شنّ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفاً مبنى القنصلية الإيرانية بدمشق وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها.

وأضاف المصدر: إن العدوان أدى إلى تدمير البناء بكامله واستشهاد وإصابة كل من بداخله، ويجري العمل على انتشال جثامين الشهداء وإسعاف الجرحى وإزالة الأنقاض.

You May Also Like

مغارات رأس السّنة..!

hassan

“عمران درعا” تعتمد آلية البيع المباشر

hassan

البدء بهدم الفيلات المخالفة في مدينة سلمية

محمد عباس