فرعا اللاذقية والجامعة يختاران ممثليهما لحضور اجتماع اللجنة المركزية الموسّع

اللاذقية – مروان حويجة – آلاء حبيب

عقد فرعا اللاذقية وجامعة تشرين لحزب البعث العربي الاشتراكي مؤتمريهما الانتخابيين لاختيار ممثليهما لحضور اجتماع اللجنة المركزية الموسّع، بحضور وإشراف رئيس اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات، الرفيق خليل مشهدية، والرفاق زاهرة بشماني وموفق الباشا وتيسير الصمادي وصبحي حرب أعضاء اللجنة الانتخابية العليا، والرفاق أعضاء اللجنة الفرعية في اللاذقية.

وفي جوّ من الرفاقية والشفافية وبروح عالية من المسؤولية الوطنية والبعثية اختار الرفاق أعضاء المؤتمرين ممثليهم، وتمّ عرض أسماء الرفـاق المرشّـحين في المؤتمر الانتخابي في فرع اللاذقية وعددهم ١٢٥ مرشحاً من أصل العدد الكلي لأعضاء المؤتمر (١٨٩ عضواً) موزعين على ٩ شعب حزبية لانتخاب ٣٩ مرشحاً على مستوى فرع اللاذقية للحزب، كما تمّ انتخاب رئيس للمؤتمر الانتخابي ومراقبين اثنين.

فرع جامعة تشرين

كما عقد فرع جامعة تشرين للحزب مؤتمره الانتخابي بحضور الرّفاق غسان أسعد وحامد حسن وسعيد نحيلي ومحمد يوسف الهاشم أعضاء اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات، والرفيق حسن شعبان رئيس اللجنة الفرعية، والرفيق عاطف سمعان عضو لجنة فرعية.

وقد بلغ عدد أعضاء المؤتمر 90 رفيقاً ورفيقة، وعدد المرشحين 25 رفيقاً ورفيقة تنافسوا على 6 مقاعد. وبعد انتهاء أعمال المؤتمر الانتخابي، وفرز الأصوات فاز كل من الرفاق:

الشعبة الأولى

بسام عبد الكريم حسن

علي حسن نيصافي

الشعبة الثانية

حازم سليمان حسن

جميل محسن صارم

الشعبة الثالثة

ميرنا أحمد دلالة

حكمت علي بربهان

وقال الرفيق غسان أسعد: إنّ الانتخابات جرت بحضورٍ كامل، وتمت من خلال دخول الرفاق الى الغرف السّرية والقيام بواجبهم وحقهم الانتخابي بشكلٍ مثالي، حيث عبر الرّفاق بمنتهى الحرية والشفافية والنزاهة من خلال اختيارهم والإدلاء بأصواتهم للمرشحين.

وتابع: إن هذه الانتخابات تأتي تتويجاً لإرادة الرفيق الأمين العام للحزب كونها “خياراً، وهذا الخيار أفضل من أي شكلٍ آخر لاختيار الرفاق، والهدف تحقيق مصلحة الحزب والوطن والشعب”.

مشهدية

وفي تصريح لـ “البعث” أوضح الرّفيق مشهدية أن الانتخابات جرت بمنتهى الشفافية والديمقراطية والوضوح، وكان للرفاق دور أساسي في إنجاح المؤتمرين، حيث تمتعوا بالرّوح الرفاقية وبأخلاقيات ومبادئ “البعث”، ومن الطبيعي أنّ مع كل عملية انتخابية نقوم بسؤال الرفاق إذا كان هناك أي ملاحظة على مجريات العملية الانتخابية.

وأضاف: تقريباً الالتزام كان شبه كامل في هذه المؤتمرات، آملاً أن تكون الانتخابات كما يريد الرفيق الأمين العام للحزب الدكتور بشار الأسد، رافعة للعمل الحزبي والوطني.

وأشارت الرفيقة بشماني إلى أن الرّفاق قاموا بالاقتراع والتصويت لمن يرونه الأجدر من بين المرشحين للوصول للاجتماع الموسع للجنة المركزية، والملاحظ هو التزام الرفاق بالتعليمات وقواعد الانتخابات متمثلين بالروح البعثية الرفاقية.

من جانبهم، عبّر الرفاق النّاخبون في فرعي اللاذقية وجامعة تشرين عن آرائهم في العملية الانتخابية، حيث قال الرفيق ممدوح لايقة رئيس فرع اتحاد الكتاب العرب: إن هذه العملية الإنتخابية محطة تنظيمية في حياة الحزب.. تعيد الحيوية وتفتح مجالاً لدماء جديدة يمكن أن تساهم في الخروج من الأزمات على جميع الصعد.

وأكد الرفيق بسام زراوند رئيس فرع الاتحاد الرياضي أنّ الانتخابات محطة نوعية ونقلة مهمة؛ فالاقتراع تم بكل شفافية لوصول الجدير بالمهمة الحزبية لطرح المواضيع المهمة ومناقشتها.