وزير الأوقاف: التسجيل على منصة الحج متاح لجميع السوريين ممن تجاوزت أعمارهم الـ18

دمشق-سانا

أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد عبد الستار السيد أن التسجيل على طلبات الحج متاح لجميع السوريين على المنصة الإلكترونية الخاصة، لمن تجاوزت أعمارهم الـ 18 سنة.

وأوضح الوزير السيد في تصريح لـ سانا أن الاتفاق جرى بأن تتولى الحكومة السورية حصراً ملف الحج وبإدارة وزارة الأوقاف، وذلك للمرة الأولى بعد انقطاع 12 عاماً، موضحاً أن التسجيل على المنصة للراغبين بأداء فريضة الحج مستمر حتى يوم الثلاثاء، التاسع من نيسان الجاري.

وأشار الوزير السيد إلى أن سورية مثلها مثل باقي الدول لها حصة بالعدد المسموح له للذهاب إلى الحج، وهو واحد من كل ألف مواطن، مؤكداً أن الحجاج السوريين سيسافرون إلى المملكة العربية السعودية عبر مطار دمشق الدولي.

ويمكن للراغبين التسجيل من خلال بوابة المعاملات الإلكترونية الداخلية أو مباشرةً من خلال مراكز الإدارة العامة للشؤون المدنية ومديرياتها المنتشرة في المحافظات، ومراكز السجل المدني.