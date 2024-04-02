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2-أبريل-2024
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نشرة الإعلانات العدد 1122 / الأربعاء 3-4-2024 / 15 صفحة
سورية: “إسرائيل” العائق الوحيد أمام إخلاء المنطقة من أسلحة الدمار الشامل
مجلس عزاء بحلب لشهداء وضحايا العدوان الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية
العدد 17642 الثلاثاء 2-4-2024
في الحوار مع الرفاق أساتذة الاقتصاد… الهاجس: المجتمع والدولة
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العدد 17642 الثلاثاء 2-4-2024
2-أبريل-2024
بشار المحمد
العدد 17642 الثلاثاء 2-4-2024
في الحوار مع الرفاق أساتذة الاقتصاد… الهاجس: المجتمع والدولة
مجلس عزاء بحلب لشهداء وضحايا العدوان الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية
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hassan