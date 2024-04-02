العدو الإسرائيلي يواصل اعتداءاته على المناطق الحدودية في الجنوب اللبناني

بيروت-سانا

واصلت مدفعية العدو الصهيوني صباح اليوم قصف الأطراف الجنوبية لمدينة الخيام ومنطقة جبل سدّانة في مرتفعات الهبّارية ووادي شبعا في القطاع الشرقي من الجنوب اللبناني بالقذائف الثقيلة.

وأطلقت قوات إسرائيلية معادية بالقرب من قرية الغجر المحتلة رشقات رشاشة غزيرة باتجاه بلدة الوزاني واستهدف قصفٌ مدفعيٌ صهيوني أطراف بلدة الناقورة في القطاع الغربي من الجنوب.

وكان العدو الإسرائيلي أطلق الليلة الماضية عدداً من قذائف المدفعية الثقيلة على أطراف بلدات الناقورة وجبل اللبونة وعلما الشعب وطيرحرفا والضهيرة، كما استهدف قبيل منتصف الليل أطراف بلدة عيتا الشعب.

وأطلقت مواقع القوات الإسرائيلية المعادية المتاخمة للخط الأزرق قبالة بوابة بلدة راميا الحدودية نيران رشاشاتها الثقيلة في اتجاه الشارع العام الذي يحاذي بلدتي راميا ومروحين.

وحتى صباح اليوم حلّق الطيران الاستطلاعي المعادي فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط وصولاً حتى مشارف نهر الليطاني والساحل البحري، وكانت القنابل المضيئة تملأ سماء المنطقة في القطاعين الغربي والأوسط.