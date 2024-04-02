المؤامرات ضدّ فنزويلا حاكتها أجهزة واشنطن في كولومبيا

كراكاس-سانا

كشف رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو أن المؤامرات التي دبّرت ضدّ بلاده وتم إحباطها عامي 2023 و2024 حاكتها الاستخبارات الأمريكية وأجهزتها في كولومبيا.

ونقل موقع روسيا اليوم عن مادورو قوله لقناة فنزويلا دو التلفزيونية: اكتشفنا هذا العام حتى الآن أربع مؤامرات تم إعدادها وتمويلها من قبل الأمريكيين.

وأضاف مادورو: إن كل المؤامرات وهي خمس في العام الماضي وأربع في العام الجاري تم التحضير لها في القواعد السرية لدائرة مكافحة المخدرات الأمريكية ووكالة المخابرات المركزية ومكتب التحقيقات الفيدرالي في كولومبيا بمشاركة كبار المسؤولين السابقين في حكومتي الرئيسين ألفاري أوريبي فيليز وإيفان دوكي ماركيس.

وتوعد مادورو بالكشف عن أسماء المتورطين في الأيام المقبلة.