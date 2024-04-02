بيلاروسيا لا تهدد أحداً وليس لديها أطماع في الدول المجاورة

مينسك-سانا

أكد رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو أن بلاده لا تريد الحرب ولا تسعى لإشعالها، ولكنها في مقابل ذلك تستعد لها ولجميع التطورات، مشيراً إلى استمرار تسليم جيش بيلاروس مختلف أنواع الأسلحة وتجهيزه بأحدث المعدات.

ونقل المكتب الصحفي للرئاسة البيلاروسية عن لوكاشينكو قوله: نحن لا نريد القتال.. نحن فقط نستعد للحرب وإذا كنت تريد السلام فاستعد للحرب، موضحاً أن الجيش البيلاروسي يواصل تدريباته اللازمة وعلى أهبة الاستعداد لأي مواجهة.

وأضاف لوكاشينكو: إذا قام شخص ما بالصراخ وانتقادنا فاعلموا أن ذلك يعني أننا نفعل كل شيء بشكل صحيح، وإذا بدؤوا في الثناء علينا في الغرب فهذا سيعني أننا أمام كارثة، مشدّداً على أن بلاده لا تهدد أحداً وليس لديها أطماع في الدول المجاورة.