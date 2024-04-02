وزير الصحة يبحث مع منظمة أممية دعم المنشآت الصحية في سورية 

دمشق-سانا

بحث وزير الصحة الدكتور حسن الغباش مع ممثل ومدير مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع في عمان محمد عثمان أكرم سبل تعزيز التعاون الصحي والتعاون فيما يخص دعم المنشآت الصحية في سورية.

وناقش الجانبان خلال اجتماع عقد في مبنى الوزارة أهمية تجديد الأولويات لترميم المنشآت الصحية التي تضررت جراء الحرب الإرهابية على سورية.

ولفت الدكتور الغباش إلى ضرورة التوجه للأمور التي من شأنها أن تعطي أثراً إيجابياً مباشراً، وإلى أهمية تعزيز إدخال الطاقة البديلة للمنشآت الصحية وخاصة الصغيرة منها.

بدوره أكد أكرم استعداد المكتب لدعم الاحتياجات الفورية للقطاع الصحي، وتعزيز التعاون لدعم الطاقة البديلة في المنشآت الصحية إضافة إلى المشاريع القديمة التي يتم العمل عليها لإعادة ترميم الكتل الصحية المتضررة لضمان تأمين خدماتها للمواطنين السوريين.