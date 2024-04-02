3-أبريل-2024
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وزير الصحة: 4 شهداء و13 جريحاً من السوريين إثر الاعتداء الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية

بشار المحمد

 دمشق-سانا   

أعلنت وزارة الصحة عن عدد السوريين من بين ضحايا العدوان الإسرائيلي الذي استهدف القنصلية الإيرانية يوم أمس.

وأكد وزير الصحة الدكتور حسن الغباش في تصريح خاص له، أن عدد المواطنين السوريين الذين استشهدوا إثر العدوان الإسرائيلي يوم أمس الذي استهدف القنصلية الإيرانية، بلغ 4 شهداء، إضافة إلى 13 إصابة ومعظم هذه الإصابات بليغة ومنها ما زال قيد العلاج.

وأشار وزير الصحة إلى أنه فور حصول العدوان استجابت منظومة الإسعاف والطوارئ بـ 5 سيارات إسعاف لتقديم الخدمات المنقذة للحياة في المكان.

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