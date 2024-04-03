أنشطة نظام كييف تتطلب مضاعفة الإجراءات الروسية لضمان الأمن

من جهته أكد سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف أن عجز قوات نظام كييف في ساحة المعركة جعلها تلجأ إلى الأساليب الإرهابية، مشيراً إلى أنه لم يعد بإمكانها فعل أي شيء.

وقال باتروشيف خلال الاجتماع السنوي التاسع عشر لوزراء الخارجية لمجالس الأمن للدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون في أستانا: “في الظروف التي لم تعد فيها القوات المسلحة الأوكرانية وحلف شمال الأطلسي قادرة على فعل أي شيء في ساحة المعركة يلجأ العدو بسبب عجزه بشكل متزايد إلى الأساليب الإرهابية”.

وحول هجوم كروكوس الإرهابي قال باتروشيف: “من المهم للغاية تحديد هوية المنظم والراعي لهذه الجريمة البشعة التي آثارها تقود إلى الأجهزة الخاصة الأوكرانية، لكن الجميع يعلم أن نظام كييف ليس مستقلاً ويخضع لسيطرة الولايات المتحدة بالكامل، ومن الضروري أيضاً الأخذ في الاعتبار أن تنظيمي “داعش” والقاعدة ومنظمات إرهابية أخرى أنشأتها واشنطن”.

وفي شأنٍ متصل أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو على علم بمشاركة مرتزقة سويديين في القتال إلى جانب قوات نظام كييف والنازيين في أوكرانيا. وقال مصدر في الوزارة: “إن محاولات الخارجية السويدية إضفاء الشرعية الخرقاء على المرتزقة، وبالتالي تحريض المزيد من المواطنين السويديين على السفر إلى منطقة ساخنة تشير إلى عدم مبالاة السويد بمصير مواطنيها”. وأضاف المصدر: “إنه بالرغم من غياب الإشارة إلى الفيلق الأجنبي حالياً على موقع السفارة الأوكرانية لدى السويد، فإن تجنيد السويديين من قبل البعثة الدبلوماسية الأوكرانية يتم بلا شك عبر قنوات أخرى”.

وفي سياقٍ آخر، اعتمد مجلس الاتحاد في روسيا نداء موجهاً إلى الأمم المتحدة والمنظمات البرلمانية الدولية وبرلمانات الدول الأجنبية دعا فيه إلى إدانة تصرفات الدول الغربية والولايات المتحدة بالتدخل في الانتخابات الرئاسية في روسيا الاتحادية. وطالب المجلس بشجب محاولات الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين لعرقلة عملية التعبير الحر عن إرادة المواطنين الروس، وكذلك تشجيع الإرهاب والتطرف من أجل زعزعة استقرار الوضع في روسيا خلال الحملة الانتخابية.