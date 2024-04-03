إعانات مالية لأسر المصابين بالشلل الدماغي

القنيطرة – محمد غالب حسين

بدأت مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في القنيطرة توزيع الإعانات المالية على أسر المصابين بالشلل الدماغي.

وبيّن مدير الشؤون المهندس هلال النادر أن هذه الإعانات مخصصة من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، دعماً لهم، وتخفيفاً عن معاناتهم، ومساعدة لهم بتأمين احتياجات المصاب بالشلل الدماغي، مضيفاً أن الوزارة اعتمدت تصنيفاً طبياً لمرضى الشلل الدماغي، تقدم بموجبه الإعانات المالية الشهرية التي تمنح كل ستة شهور، علماً أنه خلال شهر رمضان تمّ توزيع سلل غذائية ووجبات إفطار على أسر المصابين بالشلل الدماغي أيضاً.

وذكر النادر أن هناك 340 مصاباً بالشلل الدماغي مسجلين في مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل، وتمّ منحهم بطاقة معاق بالشلل الدماغي، وهم من أرض المحافظة وتجمعات أبناء محافظة القنيطرة في دمشق وريف دمشق.