الصحة الفلسطينية: 32975 شهيداً جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة منذ تشرين الأول الماضي

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول الماضي إلى 32975 شهيداً و75577 جريحاً.

وقالت الوزارة في بيان اليوم: إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الساعات الـ 24 الماضية 5 مجازر في القطاع راح ضحيتها 59 شهيداً و83 جريحاً، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

واستشهد 3 فلسطينيين، وأصيب عدد من الجرحى جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي المنازل جنوب دير البلح وسط قطاع غزة.

كما ارتقى 5 شهداء، وأصيب 10 آخرون، جراء قصف مدفعية الاحتلال عدداً من المنازل في مدينة خان يونس جنوب القطاع.

وقصفت مدفعية الاحتلال عدة أحياء في مدينة غزة، منها الشيخ عجلين، وتل الهوى، والزيتون، ما أدى إلى إصابة عدد من الفلسطينيين، فيما استهدفت بحرية الاحتلال بقذائفها ورشاشاتها المنازل وخيام النازحين في منطقة المواصي بمدينتي رفح وخان يونس جنوب القطاع.