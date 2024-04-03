اللاذقية.. إجراءت لتأمين عمل المؤسسات الخدمية خلال العيد

اللاذقية – مروان حويجة

اتخذت محافظة اللاذقية إجراءات عدة لتأمين استمرار عمل المؤسسات الخدمية وتقديم الخدمات الضرورية خلال عطلة عيد الفطر السعيد بناء على بلاغ مجلس الوزراء بتحديد عطلة عيد الفطر السعيد من 7 إلى 13 نيسان، حيث أصدر محافظ اللاذقية المهندس عامر إسماعيل هلال تعميماً إلى المديريات والمؤسسات الخدمية ومجالس المدن والبلدان لوضع جداول مناوبة، بغرض تأمين استمرار العمل وتقديم الخدمات المطلوبة التي يحتاجها المواطن خلال عطلة العيد، وتكليف الإدارات المعنية بالمتابعة المباشرة والمستمرة لحسن سير تقديم هذه الخدمات، مع تكثيف التواصل بما يضمن كفاءة التنفيذ.

كما أصدر هلال تعميماً إلى الوحدات الإدارية كافة بتشديد الرقابة لقمع مخالفات البناء مهما كانت، ومنع استغلال فترة العطلة لهذه الغاية، والتشدد في تطبيق أحكام المرسوم التشريعي 40 لعام 2012 بحقّ المخالفين والمقصرين، إضافة إلى متابعة موضوع النظافة وترحيل القمامة، والعمل على توزيع طواقم العمل والآليات والمعدات وكل الاحتياجات اللازمة لمنع وقمع مخالفات البناء وتكليف عناصر مناولة في المجابل البيتونية، وعلى الحواجز لمراقبة حركة الآليات ومواد البناء من جبّالات ومصخات وسيارات شاحنة وغيرها من معدات واحتياجات واتخاذ الإجراءات القانونية في حال عدم حيازة رخصة أو موافقة خطية من الوحدة الإدارية بالتنسيق مع قيادة الشرطة، وإيلاء موضوع النظافة وترحيل القمامة كل الاهتمام اليومي والمتابعة المستمرة للحفاظ على السلامة البيئية والنظافة العامة.