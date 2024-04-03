بازار سيدات الأعمال بغرفة تجارة حمص تفعله دائرة التنمية الريفية بزارعة حمص

البعث أون لاين _ نزار جمول

دأبت لجنة سيدات الأعمال بغرفة تجارة حمص على أن يكون شهر رمضان شهر الخير قولا وفعلا على كل المجتمع في محافظة حمص ، وهاهي تفتتح بازار لدعم نشاط المرأة السورية بدورته التاسعة بالتعاون مع دائرة التنمية الريفية في مديرية زراعة حمص ، ويتضمن هذا السوق منتجات الأسر السورية ولمدة ثلاثة أيام تنتهي يوم غد الخميس في الرابع من نيسان الجاري في فندق حمص الكبير وحضر افتتاحه يوم أمس الثلاثاء فعاليات ومنظمات شعبية من مختلف أنحاء المحافظة ، وشاركت في هذا البازار 70 أسرة ريفية من مناطق القصير وتلكلخ وتلدو والمخرم والمركز الشرقي .

وحفل البازار بمنتجات غذائية كالأجبلن والألبان والزعتر والمربيات وزيت الزيتون والخل وغيرها إضافة لمنتجات ريفية تقليدية من الأشغال اليدوية كالصوف والقش والحفر على الخشب مع منتجات النباتات الطبية والعطرية كالزيوت والكريمات والمجففات وغيرها ونباتات الزينة والمشاتل .

واعتبرت السيدة عفاف الحسن رئيسة لجنة سيدات الأعمال أن الهدف من هذا البازار هو مشاركة المرأة الريفية ودعمها والتعريف بالمنتج الريفي مع إتاحة الفرص لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر من أجل تصريف وتسويق منتجاتهم بشل مباشر .