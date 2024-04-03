جارتان تحتفلان بأعوامهما الـ100 في يوم واحد

احتفلت جارتان بعيد ميلادهما الـ100 في يوم واحد؛ فجوسي تشيرتش وآن والاس هادريل تقيمان في الشارع عينه في أكسفورد منذ أكثر من 30 عاماً.

عملت هادريل التي تعاني من الخرف في الخدمة البحرية الملكية للنساء ميكانيكية راديو خلال الحرب، فقدّم لها ممثل من البحرية ميدالية “الاستحقاق الطويل” لخدمتها العسكرية.

ثم أصبحت مؤلّفة معجمية لقاموس “أكسفورد” الإنكليزي. أما تشيرتش، فعملت ممرضة مدّة طويلة، وقالت إنها تذكّرت مرحلة سابقة عندما كان على الناس دفع المال لزيارة الطبيب:”«في تلك الأيام، كانت صحتك تعتمد على ثروتك”. تعليقاً على الاحتفالات، تابعت: “أشعر بأنني محظوظة جداً. الحفل استثنائي، والجميع لطفاء”. وقالت السيدة البالغة من العمر قرناً إنه ليس ثمة سرّ لحياتها الطويلة. وأضافت: انتقِلْ من يوم إلى آخر، وأنجز الأشياء أمامك، واستمر في فعل ذلك.