جهوزية الدوائر الخدمية في طرطوس خلال عطلة العيد

طرطوس – دارين حسن

تستمر الدوائر الخدمية والصحية في محافظة طرطوس بالعمل خلال أيام عطلة عيد الفطر، وذلك بهدف تأمين استمرار الخدمات للمواطنين، حيث أكد مدير صحة طرطوس الدكتور أحمد عمار أن المديرية في جاهزية تامة خلال أيام العطلة بعد أن اتخذت كافة الإجراءات اللازمة وذلك من خلال رفع جاهزية المشافي الموزعة حول المحافظة وتأمين الأدوية وكافة المستلزمات الطبية، والاستمرار بتقديم كافة الخدمات الصحية والطبية للأخوة المواطنين عبر المراكز الصحية المناوبة والمشافي العامة، إضافة إلى رفع جاهزية منظومة الإسعاف والطوارئ ودائرة الجاهزية ووضع جدول مناوبات على مدار الساعة.

وبين عمار أن المراكز الصحية المناوبة تتوزع في المحافظة خلال أيام عطلة العيد، ففي منطقة طرطوس توجد مناوبات في مركز السودا وخربة المعزة والشيخ سعد والرادار والرحمة وأرواد والحسين، وفي منطقة بانياس بضهر صفرا و العنازة وتالين، وفي منطقة القدموس بحمام واصل و الطواحين، وفي منطقة الدريكيش بدوير رسلان وجنينة رسلان وحمين، وفي منطقة صافيتا بمركز صافيتا والسيسنية، بينما تتوزع المناوبات في منطقة مشتى الحلو بمركز مشتى الحلو والبارقية، وفي منطقة الشيخ بدر بمركز برمانة المشايخ والدبيبية، وفي منطقة الصفصافة بالصفصافة والحميدية وكرتو.

بدوره أشار مدير فرع الشركة العامة للمخابز بطرطوس المهندس رامز سليمان إلى جاهزية الفرع على مدار الساعة والاستمرار بالعمل طيلة فترة العطلة والالتزام بتأمين مخصصات كل بطاقة موطنة، سيما وأن كافة مستلزمات إنتاج الرغيف متوفرة ولا يوجد نقص بالنسبة للمواد الأولية الداخلة في عمليات التصنيع من خلال خمسة عشر مخبزاً آليا تابعاً للمؤسسة السورية للمخابز، مؤكداً الحرص على جودة الرغيف.

من جهته بين رئيس دائرة الحدائق في مجلس مدينة طرطوس المهندس علي محمود، أن دوائر الخدمات بالمجلس مستمرة بالعمل طيلة فترة العيد، فالورشات والعمال بتأهب تام بهدف تأمين الجاهزية ورفع مستوى الخدمات بالحدائق التي تشهد ارتياداً كبيراً ولا سيما من الأطفال خلال العطلة، حيث تتواجد ورشات الصيانة بشكل مستمر لتجهيز الألعاب أو الصيانات الطارئة، إذ يوجود ٤٥ حديقة صغيرة بالمدينة إضافة إلى أربع حدائق كبرى هي الباسل والطلائع و٦ تشرين والكورنيش البحري وجميعها بجاهزية لاستقبال المواطنين، موضحاً أنه سيتم تقليم الأشجار والنخيل الموجود بشارع المحطة قبل فترة العيد مستفيدين بذلك من قلة الازدحام المروري، كما تم تكثيف ورشات زراعة الورود والأزهار بالشوارع والحدائق العامة وصيانة مقاعد الحداىق.

وفي السياق ذاته، أكد مدير النظافة بمجلس مدينة طرطوس المهندس مدحت زيدو جاهزية العمال خلال العطلة، إذ تم وضع خطة عمل بحيث يغطي العمال كامل أحياء وشوارع المدينة بشكل كامل، مبيناً أن أعمالهم مستمرة لجهة جمع وترحيل القمامة وكنس الشوارع من خلال ورديتي عمل صباحية ومسائية.

كما بين مدير الخدمات الفنية المهندس أحمد سليمان، أن ورش وآليات المديرية بجاهزية تامة لأي عمل طارئ قد يحدث بالعطلة من حريق أو انهيار طريق أو تعزيل، لافتاً إلى أن عمل الخدمات الفنية رديف للمحافظة، إذ يوجد تنسيق وتشبيك لإنجاز الأعمال.

مدير مؤسسة مياه الشرب المهندس عماد ديوب، أشار إلى أن الأعمال مستمرة على مدار الساعة، سيما وأن ورش الصيانة منتشرة على كامل مساحة المحافظة سواء لمد الشبكات أو التجهيزات، وأن الكادر الإداري مناوب بالعطلة بهدف استمرار الأعمال.

وذكر مدير شركة الكهرباء المهندس عبد الحميد منصور أن ليس لدى العمال عطلة وأن أعمالهم مستمرة، كما أن ورشة الطوارئ مستنفرة على مدار ال ٢٤ ساعة بهدف إصلاح الأعطال وتأمين استمرارية الخدمات للمواطنين.