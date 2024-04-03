3-أبريل-2024
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أخبارصحيفة البعث

روسيا تجدّد أمام مجلس الأمن إدانتها للاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية

بشار المحمد

نيويورك-سانا    

جدّد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، إدانة بلاده للاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية التي تشكل “انتهاكاً صارخاً لسيادة سورية ووحدة أراضيها”.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن نيبينزيا قوله خلال جلسة مجلس الأمن الدولي المخصصة لبحث العدوان الإسرائيلي على مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق: إن روسيا تدين بشدة الغارات الإسرائيلية على الأراضي السورية وتنطلق من حقيقة أن مثل هذه الأعمال العدوانية من قبل “إسرائيل”، والتي تهدف إلى زيادة تأجيج الصراع، غير مقبولة ويجب أن تتوقف.

ودعا نيبينزيا المجتمع الدولي لإدانة هذه الاعتداءات الإسرائيلية التي تنتهك السيادة السورية.

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