سلة اليرموك تعود إلى الأضواء ورؤية جديدة للبقاء

دمشق- عماد درويش

نجح فريق اليرموك لكرة السلة بخطف البطاقة الوحيدة المؤهلة للدوري الممتاز بعد غياب استمر لثلاث سنوات عاشها في دوري الدرجة الأولى، حيث نجح في تصدّر دور الأربعة الكبار متساوياً مع الثورة بالنقاط ومتقدماً عليه بفارق المواجهات.

مدرّب الفريق مانو ماركاريان أكد لـ”البعث” أن الفريق عاد إلى مكانه الطبيعي، حيث كان من الظلم في السنوات الماضية تواجده في الدرجة الأدنى، مشيراً إلى أن هذه العودة ما كانت لتتحقق إلا بتضافر كافة الجهود وبدعم مطلق من عضو مجلس الإدارة كارو بارمقسزيان ورئيس النادي الدكتور ارام اواديسيان.

وأوضح ماركاريان أن الاستراتيجية الصحيحة للفريق بدأت مع وضع خطة مع الإدارة للصعود إلى دوري الأضواء، وكان القرار الأول بعودة نجم الفريق سيبوه خراجيان إلى النادي بعد سنوات احتراف في أندية أهلي حلب والجلاء، وتجديد عقد اللاعب المميز بيديك معصرجيان، وبعد ذلك تمّ دعم الفريق بعدد مميز من اللاعبين وكانت التدريبات شبه يومية بالتزام كامل من الجميع.

وأشار ماركاريان إلى أن المستوى العام للدوري كان مميزاً جداً عكس السنوات الماضية، كما كان لجمهور اليرموك نكهة خاصة بالنهائيات بحضوره المميز وتشجيعه الراقي للفريق داخل أرضنا وخارجه، والدور النهائي كان المستوى فيه عالياً جداً ولم ينته الدوري إلا مع صافرة المباراة الأخيرة مع نادي الثورة، مبيناً أنه سيتمّ وضع رؤية وتصور كامل للمرحلة المقبلة، سواء من حيث التعاقدات أو دعم الفريق، حيث سيبدأ التحضير مبكراً وإجراء معسكرات ومباريات ودية كثيرة قبل خوض منافسات الموسم المقبل مع محاولة البقاء بالدوري وعدم تكرار الهبوط مرة ثانية.