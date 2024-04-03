شركة النقل الداخلي بحمص عاجزة عن تأمين مستلزمات التشغيل

حمص – نبال إبراهيم

مع توقف الإعانات المالية من وزارة المالية لشركة النقل الداخلي في حمص منذ 2013، لم يخف مدير الشركة المهندس أحمد خضور عجز الشركة عن تأمين مستلزمات التشغيل وخاصة الصيانات والإصلاحات الأساسية للباصات، وهذا ما أدى إلى توقف عدد كبير من الباصات، إضافة لزيادة ديون الجهات العامة على الشركة، مبيناً أن جميع أعمال الصيانة والإصلاح تتم داخل الشركة من قبل الورش الفنية لدى دائرة الرحبة، ماعدا إصلاح الكولاسات وخراطة المحرك وذلك لعدم توفر التجهيزات اللازمة والخبرة الفنية المختصة.