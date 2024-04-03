شركة النقل الداخلي بحمص عاجزة عن تأمين مستلزمات التشغيل
حمص – نبال إبراهيم
مع توقف الإعانات المالية من وزارة المالية لشركة النقل الداخلي في حمص منذ 2013، لم يخف مدير الشركة المهندس أحمد خضور عجز الشركة عن تأمين مستلزمات التشغيل وخاصة الصيانات والإصلاحات الأساسية للباصات، وهذا ما أدى إلى توقف عدد كبير من الباصات، إضافة لزيادة ديون الجهات العامة على الشركة، مبيناً أن جميع أعمال الصيانة والإصلاح تتم داخل الشركة من قبل الورش الفنية لدى دائرة الرحبة، ماعدا إصلاح الكولاسات وخراطة المحرك وذلك لعدم توفر التجهيزات اللازمة والخبرة الفنية المختصة.
ولم يغفل مدير الشركة النقص الحاد باليد العاملة وخاصة من فئة السائقين والفنيين ما يمنع الشركة من تشغيل وردية مسائية، إضافة إلى حاجة الشركة لباصات جديدة من أجل تشغيل خطوط جديدة داخل المدينة مشيراً إلى أن لدى الشركة عدد من الباصات بلغ عمرها الاستثماري 15عاماً.
يشار إلى أن إجمالي عدد الباصات في الشركة 92 باصاً موزعة على مختلف خطوط المحافظة مدينة وريف، منها 26 باص تخدم الخط الرئيسي كراج شمالي مركز مدينة جامعة البعث كراج جنوبي، وباص يخدم حي الوعر وباص آخر يخدم حي الدوير والحصوية، و3باصات تخدم الريف (خط مرمريتا وخط الشرقلية وخط الناعم)، و15باص لنقل عمال الجهات العامة و18 باص مخصص لدعم المجهود الحربي، و28 باص متوقف عن العمل بسبب أعطال متوسطة وثقيلة.