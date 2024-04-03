ضمن حملة تشارك بالخير… تكريم عدد من العائلات المحتاجة في طرطوس

طرطوس- لؤي تفاحة

ضمن حملة تشارك بالخير التي اطلقتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بمناسبة شهر رمضان الفضيل كرمت جمعية السبيل الخيرية في طرطوس أكثر من 327 عائلة من ذوي الشهداء والجرحى والايتام من محافظتي اللاذقية وطرطوس بحضور الرفيق محمد حبيب حسين أمين فرع طرطوس للحزب وفراس أحمد الحامد محافظ طرطوس وخلال حفل التكريم عبّر عدد من المكرمين عن أهمية هذه المناسبة والغاية من تكريم العائلات المحتاجة ونحن نعيش في فضائل هذا الشهر الكريم والذي من صفاته الكثيرة الاحساس بالمحتاجين وتقديم الدعم والعطاء بدورها بيّنت ولادة جلب مديرة الشؤون الاجتماعية والعمل في محافظة طرطوس “للبعث”عن أهمية هذه الحملة التي أطلقتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بمناسبة شهر رمضان شهر الخير والاحسان وذلك من خلال تكريم من هم بحاجة من العائلات الفقيرة ومن كافة الفئات المستهدفة لافتة إلى استمرار هذه الحملة لتشمل أكبر شريحة من المجتمع وعلى أكثر من صعيد.