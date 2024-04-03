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3-أبريل-2024
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تعاون بحثي زراعي لتطوير ودعم الزراعة العضوية.. وتدريب الفلاحين عليها
رغم انتشاره وأرباحه الوفيرة.. مخاوف من أثر الكمّون على المحاصيل الاستراتيجية
كاريكاتور
جارتان تحتفلان بأعوامهما الـ100 في يوم واحد
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كاريكاتور
3-أبريل-2024
محمد عباس
جارتان تحتفلان بأعوامهما الـ100 في يوم واحد
رغم انتشاره وأرباحه الوفيرة.. مخاوف من أثر الكمّون على المحاصيل الاستراتيجية
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