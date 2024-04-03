كتاب مصري.. من أقدم الكتب بالعالم قد يباع بنحو 3 مليون دولار

يُطرح كتاب من مصر يعود إلى فجر المسيحية ويعتبر من أقدم الكتب الموجودة في العالم للبيع في مزاد بلندن في حزيران المقبل.

وتعود مخطوطة “كروسبي شوين”، المكتوبة باللغة القبطية على ورق بردي تقريبا إلى الفترة ما بين 250 إلى 350 ميلادية وكتبت في أحد أقدم الأديرة المسيحية. ويعود سبب الحفاظ عليها إلى المناخ الجاف في مصر.

ووفقا لدار كريستي فإن قيمة بيعها ستتراوح بين 2.6 إلى 3.8 مليون دولار.

ونسخ هذا الكتاب الذي يضم 104 صفحات، في 52 ورقة كاتب واحد على مدى 40 عاما في أحد الأديرة بصعيد مصر واحتفظ به خلف زجاج شبكي. وتحوي المخطوطة رسالة بطرس الأولى وسفر يونان.

وتم اكتشاف المخطوطة في مصر في خمسينيات القرن الماضي وحازتها جامعة مسيسيبي حيث احتفظت بها حتى عام 1981.

وحصل عليها جامع المخطوطات النرويجي مارتن شوين في عام 1988 ويقوم الآن ببيعها بمزاد علني مع بعض المعالم البارزة الأخرى لمجموعة شوين الخاصة به، وهي واحدة من أكبر مجموعات المخطوطات الخاصة في العالم.

وتُعرض المخطوطة في صالة كريستي نيويورك من الثاني حتى التاسع من نبسان وستُباع في مزاد علني بلندن يوم 11 حزيران.