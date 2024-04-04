“اقتصاد الظل” مظلة آمنة لأكثر من 80% من المواطنين فلماذا يُعرقل بدلاً من تنظيمه؟!

ميس بركات

في الوقت الذي يجهد به المواطن ليلاً نهاراً لتأمين كفاف يومه بشتى الطرق، تجهد الحكومة بوضع عصيّها بعجلات صاحب البسطة أو الورشة أو بائع العصير الجوّال، وغيرهم من أصحاب المهن المخالف وجودهم قانونياً –من وجهة نظر المعنيين- باقتصاد البلد وتمّ تسميتهم بأصحاب اقتصاد الظلّ بدلاً من العمل على تحليل أسباب ازديادهم ودون الوصول إلى حلّ جذري يُرضي الطرفين، فاليوم لا يخفى على أحد أن تردي الوضع المعيشي خلال سنوات الحرب وما بعدها عبّد الطريق أمام الغالبية العظمى من “الدراويش” لركن بسطاتهم أو ورشاتهم في شوارع باتت جزءاً من حياتهم وأصبح المرور بها دون رؤيتهم أمراً غير معتاد، ولاسيّما أن هذه المشاريع الصغيرة رغم منعكساتها السلبية على الاقتصاد الكلّي إلّا أنها تشكل مظلّة لحماية أكثر من 80% من المواطنين من الفقر والفاقة.

عدم مرونة التشريعات

الاقتصادي الدكتور زكوان قريط يعرّف اقتصاد الظل بأنه كل نشاط اقتصادي غير قانوني، سواء أكان يمسّ مسائل مشروعة من الناحية الأخلاقية والقانونية أو غير مشروعة، أي مجمل الأنشطة التي لا تتمّ تحت مظلة القانون وشفافيته، وبالتالي يمكننا تصنيف اقتصاد الظل ضمن نوعين، الأول نشاط قانوني لكنه غير مرخص، ويُعرف باسم “الاقتصاد غير الرسمي”، إذ لا يخضع للرقابة الحكومية ولا تدخل مدخلاته ومخرجاته في الحسابات القومية، أما الثاني نشاط غير قانوني يُعرف بـ”اقتصاد الجريمة” أو “الاقتصاد الأسود”، وتندرج ضمنه الأعمال المتعلقة بالأسلحة والمخدرات وسرقة الآثار والمتاجرة بالبشر.

وأرجع قريط أسباب انتشار اقتصاد الظل إلى عوامل عدة، أبرزها تراجع دور الدولة والقوانين المختصة، وانخفاض دخل الفرد والقوة الشرائية، وعدم قدرة الاقتصاد الوطني على خلق فرص عمل، بالإضافة إلى عدم مرونة التشريعات الاقتصادية، وغيرها.

رديف للاقتصاد الرسمي

وبرأي قريط فإن اقتصاد الظل ليس بالضرورة أن يكون سيئاً وإنما هو اقتصاد رديف للاقتصاد الرسمي، خاصة وأن البلدان النامية ومن ضمنها سورية يطغى فيها اقتصاد الظلّ على الاقتصاد الرسمي، حيث إنه يرفد الناتج المحلي بأرقام إنتاج مهمة ويؤمن فرص عمل لا يمكن للاقتصاد الرسمي تأمينها، مشيراً إلى أن الإحصائيات المتداولة تقول إن اقتصاد الظل يسيطر على 80 بالمئة من مجمل الاقتصاد الرسمي، فهذا يعني الحديث عن قطاعات كبيرة جداً تعمل بمعزل عن الاقتصاد الرسمي.

إعفاءات من الضرائب

وقدّم الاقتصادي قريط جملة من الحلول لتنظيم هذا النوع من الاقتصاد والتخفيف من التشوّه الاقتصادي الحاصل بإيجاد إجراءات إدارية مبسطة لأنشطة الظل، خاصة وأن هناك معوقات ومصاعب عند ترخيصها، إن تطلب الأمر تراخيص تمييزية بحسب الواقع والضرورات بين نشاط وآخر ومحافظة وأخرى ومنطقة وأخرى، ومن الحلول الأخرى إعطاء فترة سماح انتقالية لا تقلّ عن سنة لتسوية أوضاع المنشآت المخالفة ومنحها خلال فترة السماح هذه إعفاء من أي رسوم أو ضرائب وما شابه وفترة سماح بعدم تسجيل عمالها في التأمينات الاجتماعية، إضافة إلى إعفاء المنشآت التي قامت بتسوية أوضاعها وحصلت على تراخيص من الغرامات أو الضرائب وبدلات الترخيص.

انخفاض الدخل الرسمي

ويتفّق الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة حلب حسن حزوري بتعريفه لاقتصاد الظل مع الرأي السابق بأنه يسمّى بالاقتصاد البطني أو الاقتصاد الأسود وهو كل نشاط اقتصادي غير قانوني، سواء أكان يمسّ مسائل مشروعة من الناحية الأخلاقية والنظامية العامة أو غير مشروعة “أي مجمل الأنشطة التي لا تتمّ تحت مظلة القانون وشفافيته”، وقبل الخوص في موضوع اقتصاد الظل وكل ما يتمخض عنه من نتائج تحدث حزوري بشفافية ووضوح عن أسباب الظاهرة التي أدّت إلى نمو هذا النوع من الاقتصاد أو القطاع غير المنظم والتي من أهمها ضعف معدل النمو الاقتصادي وبالتالي عدم القدرة على خلق فرص عمل للقادمين إلى سوق العمل، إضافة إلى التعقيدات الإدارية وضبابية التعليمات وسيطرة العلاقات الشخصية وبالتالي لجوء الناس إلى الأبواب الخلفية، وعدم مرونة وواقعية بعض التشريعات المالية والاقتصادية، كما أن انتشاره وخاصّة بعد الحرب يعود لعدم توفر فرص العمل في القطاع المنظم (الرسمي)، مع انخفاض كبير في دخل القطاع الحكومي في الوقت الراهن، والسعي للحصول على دخل ثانٍ لتأمين متطلباته المعيشية.

سلبيات عديدة

ويبرز التحدي الأكبر الذي يواجه تنظيم هذا الاقتصاد برفض القائمين عليه بمجملهم دخول الاقتصاد الحقيقي تهرباً من الضرائب وإعطاء العمال حقوقهم من خلال تسجيلهم في التأمينات الاجتماعية، بالتالي ومن وجهة نظر حزوري فإن جزءاً مهمّاً من المجتمع يفلت من التنظيم والحماية، إذ يعمل القطاع غير المنظم إلى حدّ كبير خارج نطاق القانون، ولا يحصـل العاملون فيه الذين يعيشون في ظروف غير مستقرة وخطرة وغير صحية على أية حماية قانونية، كما أن دخولهم المتدنية في العديد من المهن قد لا تتيح لهم ادخار جزء منها لمواجهة صعوبات الحياة ومفاجآت المستقبل، ناهيك عن أن وجود هذا القطاع خارج التسجيل الإداري والتنظيم يحرم الاقتصاد من موارد مالية في شكل ضرائب ورسوم كبيرة ومهمة، منوّهاً بأن اقتصاد الظل أو القطاع غير المنظم شكل حسب التقديرات الرسمية قبل الحرب أكثر من 46% من حجم النشاط الاقتصادي الوطني، واستوعب نحو 43% من قوة العمل، وساهم بأكثر من 35% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، بينما في الوقت الراهن ونتيجة الحرب ونتائجها وآثارها يقدّر حجمه بأكثر من 80% من حجم النشاط الاقتصادي، لذلك يجب دمج اقتصاد الظل في الاقتصاد الرسمي من خلال تأسيس جمعيات تعاونية للعاملين في هذا القطاع ما يدفعهم للعمل في الاقتصاد الرسمي، ومتابعة تسهيل الإجراءات الإدارية أمام انتقال هذا القطاع إلى الجانب الرسمي (الحصول على التراخيص) وتقليل الروتين والسعي نحو تنظيم السكن العشوائي لأنه من أكثر العوامل تشجيعاً لانتشار هذا الاقتصاد، ولفت دكتور الاقتصاد إلى أنه يتوجّب على صاحب المنشأة أن يقدم (17) وثيقة للحصول على ترخيص إداري، و(14) وثيقة للحصول على ترخيص تجاري، و(14) وثيقة للحصول على ترخيص صحي.

مصدر للعمالة

ولم ينكر حزوري أهمية وفوائد هذا النوع من الاقتصاد كونه يخفّف من وطأة البطالة، وذلك من خلال توفير فرص عمل للعمالة غير الماهرة التي يعجز القطاع النظامي عن استيعابها، كما يعتبر هذا القطاع بمثابة “إسفنجه” لديها القدرة على امتصاص العمال الذين يستبعدون من أنشطة القطاع الحديث ذي التكنولوجيا المتقدمة، وبالتالي يساهم في تضييق فجوة الفقر ويحقق اكتفاء ذاتياً في مئات السلع والخدمات، وتأمين دخل ثانٍ للأفراد العاملين في القطاع المنظم وخاصة الحكومي منه.