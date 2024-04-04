الأوهام الصهيو – أمريكية

لعل أقل ما يمكن أن نصف به العدوان الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية، بدمشق، أنه خرق صفيق ومتعمد لكل مبادئ الأمن الجماعي التي يفترض أن تحمي الشعوب والدول حول العالم، وعمل إرهابي هستيري استهدف منطقة حيوية، مدنية اقتصادية، دبلوماسية، تعليمية، بل بجانبها مشفىً خاص.

والحقيقة أن كل هذا المشهد من التصعيد يتجاوز كونه مخاولة للضغط على سورية وإيران للتأثير على علاقاتهما التاريخية الراسخة، أو التأثير على محور المقاومة، أو تسخين الشرق الأوسط، ليشكل تحدّياً للعالم بأسره؛ فـ “إسرائيل”، ومن ورائها الغرب الأمريكي الأوروبي، يظنون أنهم قادرون على نسج “هزيمة” للقوى المحورية والفاعلة في المنطقة، تسهّل عليهم لاحقاً تحقيق وهم أكبر متمثل في “هزيمة” بقية العالم، وكأنه أحجار دومينو سهلة السقوط.

وتأتي هذه الخطوة الإجرامية استكمالاً لمشروع القرار الأمريكي في مجلس الأمن الذي أفشله الفيتو الروسي الصيني، والذي كان من المفترض أن يتيح لـ “إسرائيل” المزيد من سفك الدماء في غزة، وما تلاه من تعليق أمريكي على قرار هدنة شهر رمضان في أنه “غير ملزم”، وما تزامن معه من محاولة لتمديد عمل لجنة العقوبات المفروضة على كوريا الديمقراطية الشعبية، وما حصل بعد ذلك العمل الإرهابي الجبان من رفض واشنطن ومعها عدد من دول الاستعمار القديم لمشروع بيان أعدته روسيا لمجلس الأمن يهدف لإدانة العدوان الإرهابي على دمشق، مكتفين بمراوغات كلامية وحجج تدّعي عدم التوافق، وذلك بهدف إلى تبرئة الجاني وتجريم الضحية، كعادتهم في تبني معايير مزدوجة لا تطبق إلا عندما يتعلّق الأمر بمصالحهم وإن كانت غير مشروعة.

لكن خرقهم المعايير بهذه الطرق الفجّة لم يعد مقبولاً ولا بأي شكل حتى من شعوب الغرب ذاتها التي تفترش الشوارع والساحات في احتجاجات ومظاهرات عارمة منذ تأجج التصعيد الإستعماري لـ”الناتو” في أوروبا الشرقية وصولاً إلى الشرق الأوسط.

إن الحقد الصهيوني ومن ورائه الحقد الأمريكي، هدفه حبس كل العالم في “الحظيرة الأمريكية”، لكن واقع الحال يوحي بعكس ذلك تماماً، والتحرّكات الدولية على الصعيد القانوني كمرحلة أولى باتت توجه الصفعات تلو الأخرى، وبقوة متنامية، لهذه القوى من شذاذ الآفاق الذين لم يعتادوا على سماع كلمة “لا” حتى ضمن مؤسسات القانون الدولي التي كانت قد كبلتها منذ نشأتها. لكن هذا الفوران الصهيو-أمريكي الواهم لن يطول، وستقوضه المراحل القادمة المتسارعة من القوى الصاعدة في عالم الجنوب، والتي تأخذ مع بزوغ كل فجر شكلاً أحدث وأكثر تأثيراً لقلب واقع هذا العالم المتوتر وإصلاح النظام الدولي.

بشار محي الدين المحمد