السماح للقطاع الخاص باستيراد كافة أنواع اللقاحات البيطرية على طاولة النقاش

دمشق- البعث

ناقشت اللجنة الاستشارية لشؤون الصحة الحيوانية في وزارة الزراعة مسألة السماح للقطاع الخاص باستيراد كافة أنواع اللقاحات البيطرية المسموح باستخدامها في القطر ضمن الخطة الوطنية للتحصينات الوقائية أو خارجها، وفقاً للقوانين والقرارات الناظمة لاستيراد المستحضرات واللقاحات البيطرية، وقبول شهادة تحليل للقاح التهاب الجلد الكتيل “العثرة نيثلنغ” صادرة عن مخبر مرجعي معتمد من قبل المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، أو مخبر مرجعي لمرض التهاب الجلد الكتيل معتمد من الاتحاد الأوربي أو هيئة الغذاء والدواء الأمريكية عند تقديم الوثائق اللازمة لتسجيل أو استيراد هذا اللقاح.

وأكدت وزارة الزراعة أنها مستمرة بالخطة الوطنية للتحصين الوقائي للثروة الحيوانية، وتأمين اللقاحات اللازمة للتحصين وفق البرنامج الزمني المحدّد، لافتة إلى أهمية إعداد دليل شامل للأمان الحيوي لكافة مفاصل الإنتاج الحيواني ويتقاطع مع أنظمة الحجر البيطري وتعميمه، وتأسيس مخبر معتمد لتحليل كافة أنماط الإصابات والعثرات الجديدة، والتعاون والتشاركية مع كافة الجهات العلمية والبحثية لإجراء هذه الاختبارات، منوهاً بضرورة وجود مخابر مرجعية لضمان استيراد لقاحات مطابقة للبروتوكولات العالمية، بهدف الحفاظ على القطعان وتجنيب المربين أي خسارة.

وشدّدت الوزارة على ضرورة مراقبة كافة التغيرات التي تطرأ على الأمراض التي تصيب الثروة الحيوانية والتحري عنها والتشدّد في تطبيق أنظمة الأمن الحيوي واتخاذ الإجراءات الحجرية اللازمة عند ظهور أي إصابة في أي مكان، وأشارت إلى أنه ليس من المهمّ وجود اللقاح وإنما طريقة استيراده والتحقق من اعتماده عالمياً من قبل مخابر مرجعية عالمية مع تحديد الأسس الفنية للتعامل معه.