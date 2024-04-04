العادات والطقوس الرمضانية في محاضرة بالحسكة

الحسكة – اسماعيل مطر

القى الاعلامي دحام السلطان محاضرة بعنوان “العادات والتقاليد والطقوس الرمضانية” في قاعة المركز الثقافي بالحسكة تناول فيها ما يقوم به أبناء منطقة الجزيرة السورية خلال الشهر الفضيل، ومنها ما يسمى “غرة رمضان”، وهو طعام يصنعه أحد افراد العائلة ويكون عادة في أول شهر الصوم، ويدعو إليه الأسرة كاملة، وهناك أيضا “الطعمة”، وهي عملية تبادل الأطعمة بين الناس، إضافة إلى ما يسمى “اليتيمة”، وتكون عادة اواخر رمضان. كما تناولت المحاضرة إحياء ليلة القدر ولاسيما في الأرياف.

واشار المحاضر إلى أنواع الأطعمة ومنها “أكلة الثرود”، وهي عبارة عن طعام مكون من اللحوم والرز أو البرغل أو اللحوم مع خبز الصاج أو التنور، إضافة إلى الحلويات التي تصنع قبل يوم العيد بيوم، وأشهرها الكليجة.

وتتم عملية تبادل الزيارات بين الاهالي طوال أيام العيد يتخللها إعداد الأطعمة وعلى رأسها الثرود..