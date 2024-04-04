العدوان على غزة يدخل شهره السابع… استمرار الإبادة واعتقال وإخفاء الصحفيين 

الأرض المحتلة – تقارير

مع دخول عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة المنكوب شهره السابع، يمعن الاحتلال في اعتقال الصحفيين وإخفائهم وتصفيتهم، بالتزامن مع عمليات الإبادة التي يرتكبها ضدّ الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية المحتلة، في وقت يستمر فيه المحتل بحرب التجويع ومنع إدخال المساعدات.

وارتكب الاحتلال خلال الـ 24 ساعة الماضية 6 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 62 شهيداً و 91 جريحاً، ليرتفع بذلك عدد ضحايا العدوان المتواصل منذ السابع من تشرين الأول الماضي إلى 33037 شهيداً و75668 جريحاً، كما شن طيران الاحتلال فجر اليوم الـ 181 لعدوانه سلسلة غارات على مدينة رفح جنوب القطاع، ما أدى إلى استشهاد 8 فلسطينيين بينهم ثلاثة أطفال إضافة إلى قصف منزل في حي السلطان غرب رفح، ما أسفر عن ارتقاء عدد من الشهداء، وفي خان يونس جنوب القطاع أيضاً، شن طيران الاحتلال سلسلة غارات على شمال وشرق وجنوب خان يونس وأطلق النار شرق بلدة القرارة، فيما نسفت قواته عدة منازل في حي الأمل. أما في وسط القطاع استشهد 4 فلسطينيين، وأصيب 15 آخرون بقصف لطيران الاحتلال على مخيم المغازي، فيما تجدد القصف المدفعي الإسرائيلي على المنازل شرق مخيم النصيرات ودير البلح.