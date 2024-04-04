المقاومة العراقية تستهدف موقعين للعدو الصهيوني

بغداد-سانا

استهدفت المقاومة العراقية بالطيران المسيّر فجر اليوم هدفاً حيوياً صهيونياً في أسدود في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت المقاومة في بيان: إنه “واستمراراً في دك معاقل الأعداء واستكمالاً للمرحلة الثانية لعمليات مقاومة الاحتلال ونصرة أهلنا في غزة، ورداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين الفلسطينيين العزل استهدفت المقاومة العراقية فجر اليوم بواسطة الطيران المسير هدفاً حيوياً صهيونياً في أسدود بأراضينا المحتلة”.

كما استهدفت المقاومة العراقية فجر اليوم قاعدة رامات ديفيد الجوية الصهيونية بالطيران المسير، مؤكدة استمرارها في دك معاقل الأعداء.