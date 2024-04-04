رئيسي: انتهاكات الكيان الصهيوني للمعايير الإنسانية والقوانين الدولية لن تمر دون رد
طهران-سانا
جدد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي التأكيد أن انتهاك كيان الاحتلال الإسرائيلي المعايير الإنسانية والقوانين الدولية بما في ذلك الهجوم الإرهابي الغادر الذي استهدف فيه القنصلية الإيرانية في دمشق يوم الإثنين الماضي لن يمر من دون رد.
ونقلت وكالة “إرنا” عن رئيسي قوله في كلمة خلال ملتقى منبر القدس الذي عقد مساء أمس عبر الفيديو تحت شعار “طوفان الأحرار”: “إن الكيان الصهيوني أظهر بهذا العمل أنه مستعد لارتكاب أي جريمة ضد الإنسانية من أجل التغطية على هزائمه في ساحة المعركة”.
إلى ذلك اعتبر رئيسي أن عملية طوفان الأقصى شكلت رداً على سنوات طويلة من الدمار وصمت المحافل الدولية المعنية بحقوق الإنسان على جرائم الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني.
ولفت إلى أن أدعياء الدفاع عن حقوق الإنسان الغربيين لم يبذلوا أي جهد من أجل وقف الهجمات الوحشية على قطاع غزة، وإنما هم شركاء الكيان الصهيوني في هذه المجازر.
من جهته أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن إيران تتوقع من الاتحاد الأوروبي أن يدين بشدة العدوان الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق بشكل فوري.
وقال عبد اللهيان خلال اتصال هاتفي مساء أمس مع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي لشؤون السياسة الخارجية والأمن جوزيب برويل: “إن المسؤولين الأوروبيين يدعون إيران دوماً لضبط النفس في حين أن الكيان الصهيوني اعتدى وخلافاً للقوانين والأنظمة الدولية على موقع دبلوماسي يتمتع بالحصانة الكاملة استناداً إلى اتفاقية الحقوق الدبلوماسية والقنصلية، منتهكاً من خلال هذا العمل الإرهابي السلام والأمن الإقليميين وكذلك أمن الدبلوماسيين والأماكن الدبلوماسية بشكل كامل”.
وأضاف وزير الخارجية الإيراني: “تصوروا لو وقع مثل هذا الحادث في بيئة حرب أوكرانيا ضد مبنى سفارة غربية ماذا كان سيكون رد فعل الاتحاد الأوروبي”.
وفي اتصال مماثل مع وزير خارجية مالطا يان بورغ الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي ثمن وزير الخارجية الإيراني الاجتماع الاستثنائي للمجلس بشأن العدوان على القنصلية الإيرانية، مضيفاً: إن طهران تتوقع من مجلس الأمن باعتباره هيئة السلام والأمن في العالم أن يصدر قراراً يدين هجوم الكيان الصهيوني على المنشآت الدبلوماسية الإيرانية.
من جانبه أدان بورغ الهجوم الإسرائيلي على مبنى القنصلية، معتبراً إياه انتهاكاً للقوانين الدولية والإنسانية.
وشدد وزير خارجية مالطا أيضاً على أهمية الحضور النشط لإيران في اجتماع الـ18 من نيسان الجاري لمجلس الأمن الدولي بهدف محاولة التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة.
وعلى صعيدٍ آخر، ارتفع عدد قتلى الأمن الإيراني في الهجوم الإرهابي على ثلاثة مواقع بمدينتي جابهار وراسك بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران إلى 11 شخصاً.
وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية أنه “خلال الاشتباكات التي وقعت ليلة أمس مع عناصر الزمر الإرهابية قتل 2 من قوات الشرطة و2 من حرس الحدود و7 من أفراد القوات البرية للحرس الثوري وقوات التعبئة الشعبية”.
وأضافت: إنه خلال هذه العمليات الإرهابية التي نفذت بشكل متزامن لقي عدد من الإرهابيين مصرعهم، وأصيب آخرون.
وكان نائب محافظ سيستان وبلوشستان الإيرانية لشؤون الأمن علي رضا مرحمتى أعلن في وقت سابق أن خمسة من عناصر الأمن قتلوا في هجمات إرهابية استهدفت مساء أمس عدة مقرات عسكرية في جنوب المحافظة.
وأضاف مرحمتى: إن مجموعة إرهابية تسمي نفسها “جيش العدل” تابعة للعدو الإسرائيلي تبنت هذه الهجمات الإرهابية، لافتاً إلى أنه تم الإفراج عن رهائن احتجزهم الإرهابيون خلال الهجوم في تشابهار.
بدوره أعلن قائد القوات البرية في الحرس الثوري الإيراني الجنرال محمد باكبور أنه تم القضاء على 15 إرهابياً في راسك وخمسة إرهابيين في تشابهار موضحاً أن الوضع طبيعي حاليا وعاد الناس إلى ممارسة حياتهم الطبيعية.