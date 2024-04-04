رئيسي: انتهاكات الكيان الصهيوني للمعايير الإنسانية والقوانين الدولية لن تمر دون رد

طهران-سانا

جدد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي التأكيد أن انتهاك كيان الاحتلال الإسرائيلي المعايير الإنسانية والقوانين الدولية بما في ذلك الهجوم الإرهابي الغادر الذي استهدف فيه القنصلية الإيرانية في دمشق يوم الإثنين الماضي لن يمر من دون رد.

ونقلت وكالة “إرنا” عن رئيسي قوله في كلمة خلال ملتقى منبر القدس الذي عقد مساء أمس عبر الفيديو تحت شعار “طوفان الأحرار”: “إن الكيان الصهيوني أظهر بهذا العمل أنه مستعد لارتكاب أي جريمة ضد الإنسانية من أجل التغطية على هزائمه في ساحة المعركة”.

إلى ذلك اعتبر رئيسي أن عملية طوفان الأقصى شكلت رداً على سنوات طويلة من الدمار وصمت المحافل الدولية المعنية بحقوق الإنسان على جرائم الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني.

ولفت إلى أن أدعياء الدفاع عن حقوق الإنسان الغربيين لم يبذلوا أي جهد من أجل وقف الهجمات الوحشية على قطاع غزة، وإنما هم شركاء الكيان الصهيوني في هذه المجازر.