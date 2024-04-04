ردّ من وزارة التربية

السادة في جريدة البعث المحترمون

إشارة إلى المقال الوارد بجريدتكم الكريمة بقلم علي حسون بعنوان “التربية تستفز الأهالي بتحديد أقساط لا تعادل ربع ما تتقاضى تلك المدارس الخاصة”، نرفق لكم رد وزارة التربية حول المقال المذكور:

– نصت المادة /45/ من المرسوم التشريعي رقم /55/ لعام 2004م بأنه “تحدد الأقساط التي يحق لمؤسسات التعليم الخاص أن تتقاضاها من الطلبة المسجلين فيها بحسب التصنيف المحدد لهذه المؤسسات ومستويات مخرجاتها التعليمية وفق التعليمات التنفيذية” ووضحت التعليمات التنفيذية المعدلة لعام 2016م بالمادة /37/ منها آلية الأقساط وأرفقت بالتعليمات جداول تصنيف متضمنة الشروط والمعايير لبناء المؤسسة التعليمة الخاصة والعناصر الإضافية لها وفق كل مرحلة، وقامت وزارة التربية بتحديد وإضافة وتعديل جداول التصنيف (المؤهل العلمي والتربوي – جودة التعليم ومخرجاته – الخدمات التعليمية المقدمة وغير التعليمية ….) وفق روائز ومعايير من قبل لجان مختصة، وعليه تم اعتمادها أصولاً حيث قامت لجان في المديريات بتطبيق ودراسة كل مؤسسة تعليمية على حدا وفق جداول التصنيف المعتمدة.

– صدر البلاغ الوزاري المنوه عليه في المقال بعد دراسة لجنة متخصصة بتحديد الأقساط السنوية وأجور الخدمات والميزات الإضافية للمؤسسات التعليمية الخاصة كل حسب درجة تصنيفه والنقاط الخاصة به وآلية تطبيقه وتنفيذه ومتابعته.

– تكلف وزارة التربية مدير (مندب أو مشرف) ومشرفين (تربويين – اختصاصيين) ولجان تتولى أعمال الإشراف والتوجيه والتدقيق والتحقيق والتأكد من تنفيذ أحكام المرسوم وتعليماته والبلاغات الوزارية ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق من تثبت مخالفته بزيادة الأقساط وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2004م وتعليماته التنفيذية المعدلة.

وهناك معايير بانتقائهم وتكليفهم وأي مكلف يثبت عدم قيامه بمهامه المكلف بها يحال إلى مديرية الرقابة الداخلية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.

– بالنسبة لانتقائية التسجيل: وزارة التربية تؤكد على إلزامية ومجانية التعليم في المدارس العامة وتقوم بتعميم قبول الطلاب والتلاميذ ناهيك عن العلامة أو الدرجة أو الانتقائية ومن ثم التسوية، والمدارس الخاصة ملزمة بما ذكر أعلاه مع التقيد بالقدرة الاستيعابية وفق قرار الترخيص الممنوح لها، وبناء عليه فان أهالي الطلاب يمتلكون حرية التصرف حيال التسجيل في المدارس الخاصة وبالتالي الرغبة بالحصول على الخدمات الاضافية، شريطة الا يزيد القسط خلال العام الدراسي عن الرقم المعلن قبل التسجيل، مع التأكيد أن مقاعد جميع الطلاب مؤمنة وفق الدستور في المدارس العامة، ويمكن لأي متضرر تقديم شكوى لدوائر التعليم الخاص في مديريات التربية لمتابعتها ومعالجتها أصولاً.

شاكرين متابعتكم المستمرة للواقع التربوي