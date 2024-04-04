ركود يصيب أسواق درعا قبيل عيد الفطر

درعا – دعاء الرفاعي

تختلف تحضيرات عيد الفطر لهذا العام عن سابقه في ظل الارتفاع الكبير للأسعار، وخاصة الألبسة والتي لا تتناسب مع أصحاب الدخل المحدود، مما جعل الإقبال على الأسواق خجولاً مع ضعف القدرة الشرائية وعدم قدرة الأسر على شراء مستلزمات العيد، إذ يؤكد مواطنون أن الأسعار هذا العام مرتفعة جداً مقارنةً بالأعوام الماضية، في جميع المحال والمراكز التجارية، مما حدا بهم إلى قصد الأسواق والبسطات الشعبية، لأنها تتفق مع حالتهم المادية على الرغم من التحاقها هي الأخرى بركب الغلاء، مشيرين إلى غياب الرقابة التموينية على الأسواق وخاصة الألبسة، إذ وصل سعر فستان بناتي إلى 600 ألف ليرة ، وطقم ولادي محير إلى 450 ألف ليرة في واقع زيادة تصل إلى مئة في المئة مقارنة بما كانت عليه الأسواق في العام الماضي.

بدورهم أصحاب المحال التجارية أكدوا أن الأسواق تشهد حركة ضعيفة جداً من المواطنين مقارنة بالسنوات السابقة، معتبرين أن ارتفاع الأسعار لديهم سببه بالدرجة الأولى معامل الألبسة الجاهزة التي رفعت أسعار الملابس عدة أضعاف وبنسبة تفوق 50٪ وأحيانا تصل إلى 100٪، بحجة ارتباطها بسعر الصرف، متوقعين تحسناً في حركة الأسواق خلال الأيام المقبلة التي ستشهد إرسال حوالات من أقربائهم وذويهم في الخارج والتي بدورها ستنعش جيوبهم وتسمح لهم بالتسوق وشراء ما يلزم قبيل عيد الفطر السعيد.

في الوقت الذي اعتبر مصدر في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدرعا أن كوادر الرقابة التموينية متواجدة في الأسواق بشكل دائم، حيث يتمّ مع بداية شهر رمضان التركيز على أسعار المواد الغذائية، وفي النصف الثاني منه يتم التركيز على محال الألبسة والأحذية، وكذلك مراقبة أصحاب المحال التي تقدم عروضها التسويقية والمخفضة للزبائن، والتحقق من التزام تلك المنشآت التجارية ومحال الألبسة والأحذية بتقديم أفضل المنتوجات ووفق أسعار محددة، بالإضافة إلى مراقبة العروض التسويقية والتنزيلات التي تقوم الأسواق والمحال التجارية بالإعلان عنها خلال هذه الفترة لضمان عدم وجود أي خداع للمستهلكين أو تقديمهم عروض وهمية، مؤكداً اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل مخالفة يتم ضبطها وتطبيق العقوبات المشدّدة بحق المخالفين سواء في شهر رمضان أو خلال عطلة عيد الفطر السعيد.