“صحتي حقي” لضمان حياة طبيعية لكافة الأطفال

دمشق _ حياة عيسى

أقامت وزارة الصحة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ورشة عمل تحت عنوان “صحتي حقي” لتسليط الضوء على أهم التطورات التي حصلت على البرنامج الوطني للكشف والتدخل المبكر لنقص السمع عند حديثي الولادة.

وبينت الدكتورة منال حمد مديرة برنامج الوطني للكشف والتدخل المبكر لنقص السمع عند حديثي أن البرنامج يمضي بخطوات متسارعة لتحقيق الهدف الأسمى والمتمثل بتغطية المسح السمعي بنسبة ١٠٠% لكافة أطفال سورية قبل بلوغهم الشهر الأول من العمر، مشيرة إلى أن هناك خطة لتأمين أجهزة تخطيط جذع دماغ في كافة مشافي التوليد لضمان الحصول على الخدمة لأطفال عوامل الخطورة والمتمثلة بنقص وزن الطفل، طفل الحواضن، الطفل الخديج، وذلك لضمان مأمونية الطفل من مشكلة نقص السمع والتدخل السريع في حال وجود أي مشكلة سمعية لتداركها وحلها بشكل آمن ولضمان عودة الطفل لحياته الطبيعية كأقرانه.

يشار إلى أن برنامج الكشف والتدخل المبكر لنقص السمع عند حديثي الولادة معتمد من خلال بروتوكولات طبية معتمدة عالمياً.