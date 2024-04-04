“مجلس حمص” يكثّف الدوريات ويشدد على الأسواق قبيل العيد

حمص- نبال إبراهيم

بيّن رئيس مجلس مدينة حمص المهندس عبد الله البواب أنه تمّ التوجيه لعناصر الشؤون الصحية بالمدينة بتكثيف الدوريات في الأسواق قبيل العيد وخلاله، مشدداً على منع بيع الألعاب والمفرقعات النارية ومسدسات الخرز للأطفال في كافة الفعاليات والمحال التجارية بالمدينة خلال أيام عيد الفطر السعيد، إذ قامت عناصر الدائرة الصحية في مجلس المدينة بتوجيه الإنذارات لكل الفعاليات والمحال التجارية لضرورة الالتزام بعدم بيع هذه الألعاب تحت طائلة الإغلاق والمساءلة القانونية.

وأكد البواب على أنه لم يتقدم أحد بأي طلب لمجلس المدينة لترخيص ساحة ألعاب خلال عطلة العيد حتى تاريخه، وبالتالي لا يوجد أي ساحات مخصّصة للألعاب بالعيد، علماً أنه يوجد عدة مدن ألعاب مرخصة في كل من أحياء عكرمة الجديدة ووادي الذهب والوعر وكرم الزيتون.

بدوره بيّن رئيس دائرة الشؤون الصحية في مجلس مدينة حمص الدكتور محمد زيدان أنه تمّ العمل على تكثيف جولات عناصر الدائرة على مختلف الفعاليات التجارية والغذائية ما قبل أيام عيد الفطر، ويتمّ تسيير دوريات في خارج أوقات الدوام الرسمي، ويتمّ التركيز حالياً على كافة مستلزمات العيد من حلويات وسكاكر وغيرها، لافتاً إلى أنه تمّ تقسيم المدينة إلى 7 قطاعات، وفي كل قطاع يوجد مهندس غذائي ومراقبون صحيون موزعون على مختلف أنحاء المدينة، موضحاً أنه سيتمّ تسيير دوريات خلال أيام العيد وسيتمّ التركيز على أغذية وطعام الأطفال والأغذية المكشوفة بشكل عام وتنظيم الضبوط بحق الفعاليات المخالفة.

من جانبه أكد مدير الصحة بحمص الدكتور مسلم الأتاسي على جهوزية منظومة الإسعاف السريع وكافة المشافي والمراكز الصحية واستنفار كامل الطواقم الطبية والتمريضية على امتداد المحافظة وفق نظام المناوبة خلال فترة العيد.