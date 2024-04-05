انطلاق فعالية (طوفان الأحرار) إحياءً ليوم القدس العالمي

وتضمنت الفعالية قصائد قدمها كل من الشعراء الفلسطينيين ماهر محمد وفادي عيسى ومدين رحال ورضوان قاسم، عبروا فيها عن معاني البطولة والتضحيات التي يقدمها الشعب الفلسطيني دفاعاً عن أرضه ودور الأدب في هذا المجال، إضافة إلى فقرات غنائية وموسيقية من التراث الفلسطيني قدمتها فرقة صدى القدس للفن الملتزم بإشراف زكريا حميد، إضافة إلى تكريم عدد من المشاركين في الفعالية.

وبين الناطق الإعلامي باسم الحملة الترويجية ليوم القدس العالمي كمال عبدالله أن الحملة على مواقع التواصل الاجتماعي أثبتت جدواها بعد معركة طوفان الأقصى وخلال العدوان على قطاع غزة، حيث إن بعض وسائل الإعلام التقليدية أو القنوات الرسمية لم تعد قادرة على تغطية الأحداث بسبب الاستهداف المتواصل من قبل الاحتلال الإسرائيلي لمراسليها وقصف مباني المؤسسات الإعلامية الرئيسة.

ولفت عبد الله إلى دور النشطاء الإعلاميين على مواقع التواصل الاجتماعي خلال هذه المرحلة والذين ساهموا بتوثيق الأحداث في غزة وفضح جرائم الاحتلال وإيصال معاناة الشعب الفلسطيني، واستطاعوا الحصول على تعاطف المتابعين والمتضامنين بالعالم الأوروبي، آملا بأن يتمكن هؤلاء المتضامنون من الضغط على حكوماتهم لكي تتخذ موقفاً رسمياً يضغط على الاحتلال ويوقف عدوانه على قطاع غزة.

وبين عبد الله أنه سيتم تثبيت الوسم طوفان الأحرار وعلى أساسه ستنشر التصاميم المتضمنة الصور والفيديوهات التي تعبر عن معاناة الشعب الفلسطيني وصموده وتضحيات مقاومته وتصوير اعتداءات وهمجية جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين.

وأكد كل من الفنان التشكيلي والممثل المسرحي محمود خليلي والفنان تيسير إدريس أهمية دور الفنان المؤثر في المجتمع والتعبير عن أهداف وتطلعات الشعب الفلسطيني في التمسك بالهوية والحقوق والأرض، وأعربا عن أملهما الكبير في تجسيد الملاحم البطولية للشعب الفلسطيني ضمن الأعمال الفنية المسرحية السينمائية العالمية ودعمها من قبل رجال الأعمال الفلسطينيين.

وتضمنت الفعالية زيارة المعرض الفني السينوغرافي طوفان الأحرار، الذي افتتحته اللجنة الدائمة ليوم القدس العالمي في مخيم اليرموك بدمشق يوم الأحد الماضي، متضمناً أعمالاً فنية تم تصميمها بطريقة إبداعية وسينمائية جديدة معبرة، وكذلك مجسمات تحاكي الأسلحة التي كانت تستخدمها المقاومة الفلسطينية في التصدي لجيش الاحتلال وبعض العبارات والمقولات التي صدرت عن مقاومين ومدنيين وقادة في المقاومة خلال معركة طوفان الأقصى.