عمدة لندن يطالب بتعليق صادرات الأسلحة البريطانية إلى الكيان الصهيوني   

عواصم – تقارير

طالب عمدة لندن صادق خان الحكومة البريطانية بوقف صادرات الأسلحة إلى الكيان الصهيوني ومحاسبته، وذلك على استهداف موظفي منظمة “وورلد سنترال كيتشن” الإغاثية في ضربة إسرائيلية على قطاع غزة.

ونقل موقع آر تي الروسي عن خان قوله “يجب على الحكومة البريطانية أن توقف جميع مبيعات الأسلحة “لإسرائيل”، أعتقد أننا يجب أن نحاسب الحكومة الإسرائيلية”.

وشدد خان على أنه يشعر بالفزع من الطريقة التي استهدف بها الكيان الصهيوني قافلة المساعدات.

وفي شأنٍ متصل، أدانت منظمة “أوبن آرمز” الخيرية الإسبانية التي أدخلت بالتعاون مع منظمة “المطبخ المركزي العالمي” أول سفينة مساعدات إلى قطاع غزة عبر ممر بحري خاص في قبرص الغارة الإسرائيلية التي استهدفت قافلة للمنظمة في القطاع، وأدت إلى مقتل سبعة من موظفيها، معلنة تعليق عملياتها الإنسانية هناك.

وقال مدير المنظمة غير الحكومية أوسكار كامبس في بيان: “إن ما حدث عمل عنيف غير مفهوم ونحن ندينه”، مضيفاً: إنه مع وصول القارب التابع لأوبن آرمز أمس الأول إلى لارنكا في قبرص تم تعليق مهمته مع المطبخ المركزي العالمي عبر الممر الإنساني إلى قطاع غزة في أعقاب الهجوم الفتاك الذي تعرضت له القافلة”.

وأعربت المنظمة التي قالت إنها نقلت مئتي طن من المواد الغذائية والإمدادات إلى غزة في آذار الماضي عن حزنها حيال مقتل العاملين، وطالبت “بإجابات وبالمحاسبة عن هذا الهجوم غير المقبول”.