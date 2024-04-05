فعاليات ثقافية وفنية متنوعة بعيد الطالب السوري

حمص ـ سمر محفوض

تنوعت الفعاليات والنشاطات التي نفذها فرع جامعة البعث لاتحاد الطلبة في الكليات والمعاهد، احتفالاً بالذكرى الـ74 لعيد الطالب العربي السوري، وتضمن الاحتفال افتتاح معرض علمي وفني وسياحي شارك فيه طلاب من كليات الهندسة المعمارية و الكهربائية والميكانيكية والسياحة، بالإضافة إلى حفل موسيقي قدّم معزوفات عدّة لطلبة كلية الموسيقا في الجامعة، ورافق الاحتفال تنفيذ مشروع زراعة الوردة الشامية على المدرجات الترابية أمام كلية الهندسة الزراعية. وفي تصريحها للإعلاميين، شددت رئيسة الاتحاد الوطني لطلبة سورية الدكتورة دارين سليمان على أهمية الاحتفال بعيد الطالب لأنه يؤكد انتماء الطلبة وصقل هويتهم وانتماءهم إلى منظمتهم والتفاعل والتميز عبر المشاركة في النشاطات والفعاليات كالمعارض العلمية والفنية والثقافية والحفلات الموسيقية والشعر وغيرها من المواهب والطاقات المختزنة في عقول الشباب، ويشير إلى قدرتهم على التفاعل والعطاء في كل ما يقدمونه سواء في الجانب العلمي أم الثقافي أم الفني، مبينةً أنّ التميز الذي كان قاسماً مشتركاً بين كل النشاطات التي قدمها الطلبة في فرع جامعة البعث. من جانبه، أكّد رئيس جامعة البعث الدكتور عبد الباسط الخطيب أنّ طلبة جامعة البعث مع كل طلبة سورية في الجامعات والمعاهد هم الأساس في أي فعل مبدع وخلاق وواع لقضايانا ومستقبلنا، وأنهم قدموا مثالاً عن التميز والتفوق والنجاح في مختلف النواحي. كما بيّن علي حمادة رئيس فرع اتحاد الطلبة في جامعة البعث أن مشاركات الطلبة والإقبال اللافت لحضور الفعاليات الفنية والموسيقية والاجتماعية، يقدم صورة عن روح الانتماء والمسؤولية التي يتمتعون بها، وهي أيضاً في جانب منها رسالة إلى العالم أن سورية تبنى بسواعد وعقول أبنائها، وأنّ المستقبل أمانة بأعناقهم، هم الذين شكلوا الدرع الصامد في مواجهة التحديات والأخطارالتي تتهددنا، محافظين على مستواهم العلمي المتميز ومصرّين على تحقيق أفضل الدرجات العلمية.