لقاء قمة في ختام دوري سلة السيدات بين حطين والثورة

دمشق – عماد درويش

تشهد الجولة الأخيرة من دوري كرة السلة للسيدات اليوم لقاء قمة تستضيفه صالة الأسد في اللاذقية ويجمع حطين (ثالث الترتيب) مع الثورة (الوصيف)، الساعة الثالثة عصراً، المباراة مهمة خاصة للثورة الذي يسعى للفوز وتصدر الدوري، ويعول على نجمته سيدرة سليمان وبقية اللاعبات لتحقيق مراده، أما حطين فيأمل برد الدين لخسارته بالذهاب (46 – 58) والمحافظة على ترتيبه على سلم اللائحة.

كما تشهد صالة الفيحاء في دمشق لقاء مثيراً بين بردى (الخامس) والجلاء (السادس) ويسعى كلا الفريقين للفوز لتبادل المراكز، لكن بردى الذي فاز في الذهاب (57 – 52) لن يفرط بالمباراة بسهولة، أما لاعبات الجلاء فيأملن بالفوز والتقدم على بردى بالترتيب والابتعاد عن ملاقاة حطين (في حال خسارته مع الثورة) بالدور المقبل.

أما صالة طرطوس فتستضيف لقاء الساحل (الأخير) مع اليرموك (قبل الأخير) المباراة من الناحية النظرية تصب في مصلحة اليرموك الذي فاز بالذهاب (76 – 40) والفوز مقابل خسارة الأشرفية يجعله يتقدم للمركز السابع، إلا إذا أراد الساحل تحقيق الفوز قبل وداعه للدوري.

ويختتم الدوري يوم غدٍ بلقاء يجمع الأشرفية (السابع) مع الأهلي (الرابع) وفيه لن تجد ناعمات الأهلي صعوبة بالفوز خاصة وأن مباراة الذهاب فزن بها (59-47) أما الأشرفية فيلعب تأدية للواجب فقط.