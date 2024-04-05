مباحثات روسية-إيرانية حول تطورات الأوضاع في المنطقة

موسكو-سانا

بحث الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وبلدان إفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف مع السفير الإيراني لدى روسيا كاظم جلالي آخر تطورات الأوضاع في المنطقة وخاصة في سورية وقطاع غزة.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية أن “الجانبين أكدا خلال اللقاء على عدم جواز تصعيد العنف لاحقاً بما في ذلك الأعمال أحادية الجانب”.

وأضاف البيان: “جرى التشديد على تمسك موسكو وطهران بالحفاظ على حوار سياسي فاعل وتنسيق المواقف بما يخدم التسوية السلمية للأزمات والنزاعات في منطقة الشرق الاوسط”.