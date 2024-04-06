“الاتصالات”: توفر بوابات الانترنت بالقنيطرة

القنيطرة – محمد غالب حسين

بيّن مدير فرع الاتصالات بمحافظة القنيطرة المهندس عدنان بكر أن بوابات الانترنت متوفرة بالمراكز الهاتفية في “البعث والكوم وحضر والرفيد وبئر عجم ونبع الصخر”، إذ يستطيع المشترك الاشتراك ببوابة انترنت فوراً دون دور أو انتظار، مضيفاً أن الفرع يسعى لتأمين البوابات لتكون متاحة أيضاً للمشتركبن في مركزي جباثا الخشب وقصيبة الهاتفيين، علماً أن عدد بوابات الانترنيت المنفذة بجميع المراكز الهاتفية بلغت حوالي (12) ألف بوابة بينما بلغ عدد المشتركين بالخدمة الهاتفية (15) ألف مشترك.

ولفت مدير فرع الاتصالات إلى أن خطة عمل الفرع لهذا العام تتضمن إعادة تأهيل المركز الهاتفي في مسحرة الذي خرج عن الخدمة بعد سرقته والاعتداء عليه من المجموعات الإرهابية المسلحة، وسيقوم الفرع باستجرار تجهيزاته الفنية والميكانيكية والكهربائية، إضافة إلى صيانة الشبكة الرئيسية والشبكات الفرعية، مشيراً إلى توسيع الشبكات الهاتفية خلال هذا العام في مركزي البعث وقصيبة لتخديم التوسعات العمرانية.

الجدير بالذكر أنه تمّ توفير طاقة بديلة لمركزي الهاتف في جباثا الخشب وبئر عجم ووحدتي النفاذ الضوئي في أوفانية وعين التينة لضمان ستمرارية الاتصالات الهاتفية وسرعة الولوج لشبكة الانترنت عند انقطاع التيار الكهربائي.