المقاومة العراقية تستهدف مصافي الاحتلال الإسرائيلي النفطية

بغداد-سانا

استهدفت المقاومة العراقية فجر اليوم بالطيران المسير مصافي النفط بمدينة حيفا في فلسطين المحتلة.

وقالت المقاومة في بيان لها: “استهدف مقاتلونا بواسطة الطيران المسيّر مصافي النفط في حيفا بأراضينا المحتلة”، مؤكدة استمرارها في دك معاقل الأعداء استكمالاً للمرحلة الثانية لعمليات مقاومة الاحتلال، ونصرة أهلنا في غزة، ورداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين الفلسطينيين العزل.

وفي بيان آخر أصدرته المقاومة العراقية، قالت: إن مقاتليها استهدفوا يوم الأربعاء الماضي “هدفاً حيوياً” في الأراضي المحتلة، بواسطة السلاح المناسب.