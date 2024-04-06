المكسيك تعلن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الإكوادور

مكسيكو-سانا

أعلنت المكسيك القطع الفوري لعلاقاتها الدبلوماسية مع الإكوادور بعد أن اقتحمت الشرطة الإكوادورية السفارة المكسيكية لاعتقال نائب الرئيس السابق خورخي غلاس.

وقال رئيس المكسيك أندريس مانويل لوبيز أوبرادور على موقع إكس: ”إن اقتحام سفارتنا في كيتو يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وسيادة المكسيك”، فيما أكدت وزيرة الخارجية أليسيا بارسينا أن المكسيك قطعت بشكل فوري علاقاتها الدبلوماسية مع الإكوادور رداً على هذا الاعتداء، مشيرة إلى أن إصابات لحقت بالطاقم الدبلوماسي المكسيكي أثناء عملية التدخل في السفارة.

من جانبها أعلنت الحكومة الإكوادورية في بيان أصدرته وزارة الاتصالات أن خورخي غلاس إسبينيل الذي حكم عليه القضاء الإكوادوري بالسجن وضع رهن الاعتقال.

وكانت المكسيك منحت حق اللجوء لخورخي غلاس الذي صدرت بحقه مذكرة اعتقال بتهم فساد، ولجأ إلى سفارتها في كيتو منذ الـ17 من كانون الأول الماضي.