رفع مستوى جاهزية الخدمات خلال أيام العطلة 

حلب – معن الغادري

تواصل المديريات والمؤسسات الخدمية والصحية والمصرفية ومكان الوقود عملها وتقديم خدماتها المطلوبة بوتيرتها المعتادة خلال عطلة عيد الفطر .

وأوضح مدير الصحة الدكتور زياد الحاج طه أن المديرية استكملت كافة استعداداتها لاستمرار العمل خلال عطلة عيد الفطر السعيد من حيث استكمال التجهيزات والمواد الطبية وتنظيم مناوبات الأطباء والفنيين والممرضين.

ودعا حاج طه المواطنين إلى ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية الواقية وعدم تناول الأطعمة المكشوفة، وعدم شراء الألعاب الخطرة للأطفال، واتخاذ تدابير الصحة العامة والنظافة الشخصية، ومراجعة المشافي والمراكز الصحية في حال وجود أي شكوى من أي حالة مرضية .

وحول جاهزية المرافق الصحية بين مدير الصحة أن المرافق الصحية مستنفرة خلال أيام العطلة لتقديم الخدمات العلاجية والإسعافية للمواطنين حيث تستمر مشافي الرازي الجراحي وزاهي أزرق والتوليد الحكومي بالعمل واستقبال المراجعين على مدار الـ 24 ساعة، بالإضافة إلى عمل المراكز الصحية خلال أوقات الدوام الرسمي في عدد من المناطق والأحياء، واستمرار منظومة الإسعاف السريع بالعمل على مدار الـ 24 ساعة .

على الطرف الآخر أكد رئيس مجلس مدينة حلب الدكتور المهندس معد المدلجي أن المديريات الخدمية ستستمر في عملها ضمن نطاقاتها الجغرافية خلال العطلة، وتسيير دوريات لمنع ارتكاب المخالفات، داعياً المواطنين إلى الحفاظ على النظافة والتقيد بمواعيد رمي القمامة، والحفاظ على المرافق العامة، خاصة خلال ساعات التنزه في الحدائق والساحات وغيرها من الأماكن المخصصة لألعاب الأطفال.

وبما يخص عمل المصارف خلال أيام العطلة لتسهيل حصول الموظفين والمتقاعدين على رواتبهم. أوضح مدير المصرف العقاري في باب جنين زاهد شواخ أن المصرف سيواصل تقديم خدماته المصرفية لجميع المواطنين خلال أيام العطلة، وهو ما ينسحب على صرافات البنك التجاري التي سيتم تغذيتها بالأموال اللازمة يومياً لتمكين المواطنين من الحصول على مستحقاتهم المالية، كما سيتم اعلان قائمة بأسماء الفروع المناوبة للمصرف التجاري خلال أيام العطلة على موقع الإدارة العامة الالكتروني.

بدوره بين الدكتور زاخر حكيم مدير الشؤون الصحية في مجلس المدينة أن المديرية تتابع عن كثب مدى التزام الباعة والمحال بالقواعد الصحية ، مشيراً إلى أن دوريات المديرية ستكثف جولاتها على الأسواق للتأكد من سلامة ما يتم عرضه من مواد وسلع غذائية، ولن يكون هناك أي تساهل مع أي مخالفة تضر بالصحة العامة.

وبما يخص الأسواق بين مدير حماية التجارة الداخلية وحماية المستهلك أحمد سنكري أن عمل دوريات حماية المستهلك سيستمر وبوتيرة أعلى لضبط الاسواق والأسعار خلال أيام العطلة وأثناء عطلة العيد، داعياً المواطنين إلى التعاون والابلاغ عن أي مخالفة ليتم معالجتها فوراً .

مدير المخابز بحلب جميل شعشاعة أوضح بدوره أنه لا يوجد أي تعديل على برنامج عمل المخابز، وسيستمر عملها وانتاجها خلال أيام العطلة بكامل طاقتها الانتاجية.