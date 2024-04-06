فرع طرطوس في ذكرى السابع من نيسان… “البعث” يمتلك ميزات بنيوية عزّزت استمراريته

طرطوس – دارين حسن

تعد ذكرى تأسيس حزب البعث العربي الاشتراكي مناسبة مفصلية في إطار تقييم مسار الأداء الحزبي طوال سبع وسبعين عاماً مليئة بالأحداث العظام والتغييرات الجادة والنوعية.

ورأى عضو قيادة فرع طرطوس للحزب الرفيق سمير خضر في حديث لـ”البعث”، أن أبرز مزايا الحزب، هي امتلاكه قدرة التطوير الذاتي وفق متطلبات كل مرحلة، حيث يستمر في مسك زمام الأمور مع البقاء عند مبادئه العامة والعريضة، فالتطوير الذاتي أساس تطوير الواقع من حولنا، لأنه لا يمكن لفكر جامد أن يؤثر على واقع مرن ومتحرك، لافتاً إلى أن “البعث” قد استطاع تطوير أدائه مع تمسكه الثابت بالقضايا الكبرى لأمته، كقضية فلسطين المحتلة، وتحرير الجولان السوري المحتل، والتأكيد على العروبة جامعاً ثقافياً وتاريخياً لكل من يعيش على الأرض العربية.

وتابع: أما الميزة الثانية فتجلت بظهور قائدين تاريخيين من صفوف الحزب، هما القائد المؤسس حافظ الأسد وقائد التصدي الكبير في وجه أعتى الحروب وأكثرها إرهابية، قائد عملية التطوير والتحديث، الرفيق الأمين العام للحزب، السيد الرئيس بشار الأسد.

وأكد الرفيق خضر أن “البعث” الذي أسهم مع شعبه في بناء جيش عقائدي حمى الوطن في كل النوائب، وكان أداؤه في مواجهة أعتى الحروب وأكثرها وحشية، الأداء المعجزة الذي أصبح مدرسة لغيره من دول العالم، مشيراً إلى أن حزبنا العظيم هو الحزب الوحيد في العالم الذي ضحى بنفسه من أجل تحقيق أهدافه عندما وافق على حل تنظيمه في سورية لتحقيق الوحدة العربية أثناء قيام الجمهورية العربية المتحدة بين سورية ومصر (1958-1961)، مع اعتقاده الجازم أن من أخطر ما واجه الوحدة هو منع الحركة الحزبية الجماهيرية، وهي الحركة الوحيدة التي كانت قادرة على حمايتها.

كما اتسم الحزب، حسب عضو قيادة الفرع، بأنه الحزب الوحيد في العالم الذي ضحى بجزء مهم من سلطته عبر مشاركة أحزاب أخرى بهدف ترسيخ الوحدة الوطنية، فأثناء الدعوة لقيام الجبهة الوطنية التقدمية بداية السبعينات كان الحزب في أقوى حالاته إلا أنه رفض الاستئثار بالسلطة وقيادة الدولة، بل بادر بتأسيس وحدة وطنية راسخة هي من أهم عوامل قوة سورية، حيث حاور الأحزاب الأخرى لتأسيس الجبهة الوطنية التقدمية، مبيناً أنه الحزب الوحيد في العالم الذي يشارك في تشكيل الحكومة مع أحزاب أخرى ومستقلين، على الرغم من أن خمساً وستين بالمئة تقريباً من مقاعد السلطة التشريعية هي للحزب، إضافةً إلى قدرة الحزب على الجمع بين إيجابيات الحزب الجماهيري واسع العضوية والحزب الكادري القائم على نوعية العضوية، واستناداً إلى توجيهات أمينه العام عمل الحزب ويعمل على استخلاص النوع من الكم، بحيث استطاع تشكيل كادر.

ولفت الرفيق خضر إلى أن كل ذلك عزز قدرة “البعث” على الاستمرار في زمن تتراجع فيه وتنهار أحزاب كبرى في الشرق والغرب، وتفشل أحزاب في قيادة الحركة الشعبية في دول أوروبية كبيرة، ناهيك عن انهيار الأحزاب الشيوعية في أوروبا الشرقية، وأن هذه الميزات لا تقتصر أهميتها على حماية ٧٧ عاماً من الأداء، إنما هي مستند الثقة بالمتابعة حاضراُ ومستقبلاً في مرحلة هي لاشك من أصعب مراحل التاريخ المعاصر.

بدورها أكدت عضو قيادة الفرع الرفيقة ندى علي، أننا اليوم في الحزب معنيون بالتفاعل مع لغة العصر أسلوباً وعقلاً وروحاً، وقد بدأنا بورش عمل حقيقية، منها ورشة أساسية حول دور “البعث” في الحياة الاجتماعية لسورية، ودور الفرع في المحافظة أو الجامعة، ودور الشعبة في المنطقة، ودور الفرقة في الحي أو الكلية أو القرية، بقصد إيجاد أساليب عمل وآليات كفيلة بمعالجة القضايا المختلفة، والسير نحو مستقبل يؤمن لنا الطمأنينة الكاملة في يومنا وغدنا، مضيفةً: إننا أن الفرصة سانحة والخيار تاريخي، لأن زمننا هو زمن القائد الرفيق الدكتور بشار الأسد، صانع النهوض السوري والانتصارات السورية بإدارة شامخة كأنها المنارة وقيادة حرة ساطعة كأنها السيف، كرست تصحيح المفاهيم والمصطحات في زحمة هذا العصر العاصف بعالم تتغير فيه الثوابت وتثبت المتغيرات.

وأردفت الرفيقة علي: إن الحزب يعاهد أمينه العام والشعب السوري وكل أحرار العالم على تعزيز دوره وتطوير أدائه ومناصرة كل القضايا العادلة، فالحزب الذي كان دائماً بين جماهير الشعب وفئاته كافة يتعلم منها ويسعى لتحقيق إرادتها أصبح اليوم قوة اجتماعية حسنة التنظيم وواسعة الانتشار، تشارك في المعارك كلها سواء ضدّ الإرهاب وحماته، أو في مواجهة الوباء ومن أجل حماية الصحة العامة، وكذلك في مجالات الخدمة الاجتماعية التطوعية، مؤكدةً أن البعثيين اليوم موجودون في كل مدن الوطن وبلداته وقراه، ويشاركون بشكل تطوعي في توزيع المواد الغذائية وفق توجه الفريق الحكومي، ويسهمون في تعزيز الوعي الوقائي وحماية صحة المواطنين.

ويبقى القول: إنّ البعثيين يرون في احتفالهم بذكرى تأسيس الحزب دافعاً معنوياً لتعزيز نشاطهم وتقوية ثقتهم بالنصر خلف القيادة الحكيمة والشجاعة.