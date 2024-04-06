مهرجان “فوانيس رمضان” يشهد إقبالاً قبيل العيد بحلب

حلب – البعث

يشهد مهرجان ” فوانيس رمضان” الذي تنظمه غرفة تجارة حلب بالتعاون مع مؤسسة سند الشباب التنموية، والمقام في سوق الحرير الكائن بمنطقة جمعية المهندسين في حي حلب الجديدة، اقبالاً ملحوظاً قبل وبعد الإفطار، لما يتضمنه السوق من تخفيضات حقيقية على أسعار كافة المنتجات المعروضة والتي وصلت إلى نسب مقبولة قياساً على الأسعار الرائجة في الأسواق المحلية.

ويوضح رئيس غرفة التجارة عامر حموي أن المهرجان يؤمن مستلزمات الأسرة واحتياجات العيد بأسعار مخفضة، مشيداً بالتعاون والتشاركية مع الجهات المعنية في المحافظة لإنجاح الفعاليات الاقتصادية خلال شهر المبارك كونها تساهم في دعم الأسر المتعففة عبر عرض المنتجات الأساسية بأسعار منافسة ومخفضة، منها مايصل الى أقل من سعر التكلفة.

بدوره مدير المنطقة الشمالية في مؤسسة سند الشباب التنموية غيث كيالي أن هدف المؤسسة من المشاركة في فعاليات المهرجان هو دعم المشاريع الصغيرة والشركات الناشئة والشركات الخدمية ليستطيع أصحابها من الحصول على فرصة لتسويق منتجاتهم، والعمل على التشبيك مع الفعاليات الاقتصادية الاخرى، وتتبادل الخدمات والخبرات فيما بينها، مشيراً إلى أن نجاح فعاليات المهرجان يعطينا دافعاً قوياً لتعميق التشاركية مع غرفة التجارة لإقامة المزيد من الأنشطة والفعاليات التي تخدم المجتمع.

عدد كبير من زوار المعرض ممن التقيناهم أكدوا أنهم لمسوا فارقاً واضحاً في الأسعار، وهو ما حفزهم على ابتياع كافة احتياجاتهم ومستلزماتهم بأسعار مقبولة.

بقي أن نشير إلى أن المهرجان والذي يستمر لغاية الثامن من الشهر أتاح الفرصة لمشاركة ما يزيد عن 90 شاباً للمشاركة مجاناً في إطار دعم الغرفة لمشاريع الشباب الصغيرة وتمكينهم من دخول سوق العمل.