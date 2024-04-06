روسيا تدعو مجلس الأمن للاتفاق على فرض عقوبات ضد “إسرائيل”

موسكو-سانا

دعا مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أعضاء مجلس الأمن الدولي للاتفاق على فرض عقوبات ضد “إسرائيل” على خلفية استمرار عدوانها على قطاع غزة.

ونقلت وكالة تاس عن نيبينزيا قوله خلال جلسة لمجلس الأمن: إنه “منذ بدء التصعيد في غزة تبنى مجلس الأمن قرارين حول الوضع الإنساني وهما يتضمنان بنوداً حول ضرورة وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين إليها من دون أي عائق، ومراعاة الالتزامات المحددة بموجب القانون الإنساني الدولي بشأن توفير أدنى حد من الظروف لعمل الوكالات الإنسانية”، مشيراً إلى أن “إسرائيل” لم تنفذ القرارين المذكورين.

وأوضح نيبينزيا أن من أبرز الإجراءات التي يجب اتخاذها من قبل أعضاء مجلس الأمن ضد “إسرائيل”، هو حظر توريد الأسلحة إليها وعدم جواز إرسال بعضهم لإشارات تشكك في ضرورة تنفيذ القرارات التي تبناها المجلس، لافتاً إلى أن وقفاً حقيقياً لإطلاق النار فوراً ضروري لمنع الكارثة الإنسانية والمجاعة الشاملة في قطاع غزة.

وشدد نيبينزيا على أنه في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة فإن تقديم المساعدات الإنسانية، بما فيها الغذائية، بشكل مناسب أمر “مستحيل”، مبيناً أن الإجراءات التي يتم اتخاذها حالياً مثل إلقاء المساعدات من الجو وبناء ميناء بحري مؤقت، “لا تساعد في تقديم المساعدات بالأحجام المطلوبة”.